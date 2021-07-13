Совет экспертов уже планирует, каким будет новый учебный год в Литве

"С сентября ВСЕ дети вернутся в школу. Конечно, за исключением тех, у которых подтвердят COVID–19 – они будут изолированы и будут лечиться. После курса лечения или изоляции они вернутся в школу", – rašėписал Стрёга.
По его словам, совет экспертов постановил, что если начнется новая волна, переход на удаленку не будет приоритетом – это будет крайняя мера. По словам Стрёги, ученикам рекомендуют прививаться (если позволено по возрасту) и тестироваться.
"Тестирование и вакцинация детей НЕ ЯВЛЯЕТСЯ требованием для участия в учебном процессе. Это официальная рекомендация, но решение самостоятельно будут принимать дети и их родители", – писал он во вторник в фейсбуке.
Пока еще ждут решения вопроса обязательного ношения масок в школе – кому, какие и за чей счет.
Также в качестве профилактики рекомендуют проветривать помещения, дезинфицировать поверхности, приобрести приборы контроля CO2 и фильтрации микробов.
Стрёга сказал, что на следующей неделе будет решаться вопрос ревакцинации.
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