Совет экспертов уже планирует, каким будет новый учебный год в Литве

"С сентября ВСЕ дети вернутся в школу. Конечно, за исключением тех, у которых подтвердят COVID–19 – они будут изолированы и будут лечиться. После курса лечения или изоляции они вернутся в школу", – rašėписал Стрёга.

По его словам, совет экспертов постановил, что если начнется новая волна, переход на удаленку не будет приоритетом – это будет крайняя мера. По словам Стрёги, ученикам рекомендуют прививаться (если позволено по возрасту) и тестироваться.

"Тестирование и вакцинация детей НЕ ЯВЛЯЕТСЯ требованием для участия в учебном процессе. Это официальная рекомендация, но решение самостоятельно будут принимать дети и их родители", – писал он во вторник в фейсбуке.

Пока еще ждут решения вопроса обязательного ношения масок в школе – кому, какие и за чей счет.

Также в качестве профилактики рекомендуют проветривать помещения, дезинфицировать поверхности, приобрести приборы контроля CO2 и фильтрации микробов.

Стрёга сказал, что на следующей неделе будет решаться вопрос ревакцинации.