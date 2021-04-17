aA
Независимую группу экспертов ори правительстве Литвы покидает доктор наук, математик Вайдотас Землис-Балявичюс.
Совет экспертов при правительстве Литвы покидает математик Землис-Балявичюс
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Я уже в течение некоторого времени думал об уходе. Главная причина – нехватка времени. Активное участие в деятельности совета отнимает немало времени. Это время я выделял за счет семьи и основной работы, пора вернуть долг", – писал он в фейсбуке.

Землис-Балявичюс сказал, что совет экспертов показал, что в Литве возможны дискуссии, в основе которых лежат научно обоснованные аргументы.

По словам эксперта, решения по управлению пандемией - неизбежный компромисс между разными несочетаемыми приоритетами, между тем, что надо делать и главное тем, что можно сделать с помощью имеющихся ресурсов.

Статьи по теме:
Коронавирус в Литве: 1193 новых случая, 12 человек скончались  (12)
Профессор: определенные ограничения в новой реальности должны остаться и надолго  (28)

"Не было такого, чтобы я одобрял все решения правительства Литвы, было допущено немало ошибок, но я не думаю, что имеющиеся ресурсы и компетентность могли позволить что-то сделать намного лучше. За последние полгода я познакомился со множеством умных и инициативных людей, которые своей постоянной работой сделали все, чтобы цена эпидемии была как можно меньше. Меня это настраивает на оптимистический лад. Пока такие люди будут продолжать работать, все будет хорошо", – сказал Землис-Балявичюс.

"Я буду продолжать высказывать свое мнение по вопросам, касающимся эпидемии, не так активно, как до сих пор, и уже как рядовой гражданин Литвы", – продолжил математик.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Ученый: если рост не прекратится, к концу месяца будет по 1500 случаев в сутки (103)

Эпидемиологическая ситуация в Литве остается...

Аналитик о ситуации в Литве: придется выбирать из двух зол (51)

Член совета независимых экспертов, которые...

Эксперт о возможном ужесточении: некоторые муниципалитеты вернулись в сценарий Г  могут вернуть маски (26)

Правительство Литвы в среду решило временно не менять...

TOP новостей

Предложение правительства об отсрочке ревакцинации вызвало бурную реакцию: в медицине так не делают (60)

Предложение правительства Литвы , связанное с...

Советник премьера Литвы: планируют вакцинировать детей, которые привезут на прививку своих пожилых родителей (32)

В Литве планируют вакцинировать детей, которые...

В сквере имени Немцова состоялась акция в поддержку Украины (100)

В субботу, 17 апреля, в столице Литвы , в сквере имени...

Профессор: определенные ограничения в новой реальности должны остаться и надолго (28)

Недавно британский профессор Крис Уитти сказал, что в...

Людас Дапкус. "Спутник", "Новичок" и другие рецепты адской кухни (94)

Уже давно не было такого удобного случая, чтобы...