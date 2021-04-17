Совет экспертов при правительстве Литвы покидает математик Землис-Балявичюс

"Я уже в течение некоторого времени думал об уходе. Главная причина – нехватка времени. Активное участие в деятельности совета отнимает немало времени. Это время я выделял за счет семьи и основной работы, пора вернуть долг", – писал он в фейсбуке.
Землис-Балявичюс сказал, что совет экспертов показал, что в Литве возможны дискуссии, в основе которых лежат научно обоснованные аргументы.
По словам эксперта, решения по управлению пандемией - неизбежный компромисс между разными несочетаемыми приоритетами, между тем, что надо делать и главное тем, что можно сделать с помощью имеющихся ресурсов.
"Не было такого, чтобы я одобрял все решения правительства Литвы, было допущено немало ошибок, но я не думаю, что имеющиеся ресурсы и компетентность могли позволить что-то сделать намного лучше. За последние полгода я познакомился со множеством умных и инициативных людей, которые своей постоянной работой сделали все, чтобы цена эпидемии была как можно меньше. Меня это настраивает на оптимистический лад. Пока такие люди будут продолжать работать, все будет хорошо", – сказал Землис-Балявичюс.
"Я буду продолжать высказывать свое мнение по вопросам, касающимся эпидемии, не так активно, как до сих пор, и уже как рядовой гражданин Литвы", – продолжил математик.
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