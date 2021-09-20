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Совет экспертов при правительстве Литвы начал обсуждение вопроса отказа от некоторых ограничений для вакцинированных граждан.
Palangoje, Basanavičiaus gatvėje, kaštonai paruduoja dar vasarą
Palangoje, Basanavičiaus gatvėje, kaštonai paruduoja dar vasarą
© GRYNAS.lt nuotr.

Представитель совета, профессор Литовского университета медицинских наук Кястутис Петриконис сказал, что послабления будут обсуждаться в сентябре. Это коснется в первую очередь коллективы, где все члены привиты.

"Мы планируем говорить об отдельных зонах, где люди могут чувствовать себя в безопасности, для начала это будут большие учреждения, где привитых больше 90%, это университеты", – сказал в понедельник "Литовскому радио" Петриконис.

"Мы будем следить за вузами, за изменением ситуации с пандемией, если это будет возможно, то определенные регионы, общины, где мэры хорошо поработали, могут искать возможность внести послабления в пределах региона, района", – сказал представитель совета экспертов.

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