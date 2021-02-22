Совет экспертов предложит изменить порядок ношения масок в Литве

"У нас есть повестка дня (...). Мы считаем, что надо ужесточить порядок использования защитных средств в помещении, а на улице возможно будут послабления. Ужесточение – это использование респираторов. На улице – обсудим отказ от масок в парках и лесах", – сказала она.

По словам Каледене, если совет одобрит этот порядок, то он вступит в силу на этой неделе.

"Я не знаю, что совет решит с масками на улице. Но лично я считают – новый порядок должен вступить в силу сразу, – сказала она.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на прошлой неделе подчеркнула, что правительство в вопросе ношения масок на улице будет полагаться на мнение экспертов.

По нынешнему плану, от масок на улице предполагали отказаться при заболеваемости ниже 25 случаев за последние 14 дней на 100 000 жителей. Сейчас этот показатель составляет 251 случай. Сейчас в масках на улице должны ходить все лица старше 6 лет.