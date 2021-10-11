Об этом информировала пресс-секретарь премьер-министра Литвы Раса Якилайтене.

Европейское агентство лекарственных средств на прошлой неделе одобрило предложение о ревакцинации жителей ЕС старше 18 лет бустерной дозой вакцины Pfizer и BioNTech (Comirnaty).

Агентство сообщило, что "как минимум через 6 месяцев после второй дозы, жителей старше 18 лет могут назначить бустерную дозу Comirnaty".

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что это решение агентства учтут, но сначала его обсудят эксперты страны.

Сейчас бустерной дозой в Литве прививают только людей из групп риска, которые были привиты раньше всех. Например, жителей старше 75 лет.

По данным Департамента статистики, на данный момент бустерной дозой в Литве привиты почти 39 000 человек.