Об этом информировала пресс-секретарь премьер-министра Литвы Раса Якилайтене.
Европейское агентство лекарственных средств на прошлой неделе одобрило предложение о ревакцинации жителей ЕС старше 18 лет бустерной дозой вакцины Pfizer и BioNTech (Comirnaty).
Агентство сообщило, что "как минимум через 6 месяцев после второй дозы, жителей старше 18 лет могут назначить бустерную дозу Comirnaty".
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что это решение агентства учтут, но сначала его обсудят эксперты страны.
Сейчас бустерной дозой в Литве прививают только людей из групп риска, которые были привиты раньше всех. Например, жителей старше 75 лет.
По данным Департамента статистики, на данный момент бустерной дозой в Литве привиты почти 39 000 человек.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперты оценили, будут ли литовцы работать до 72 лет: это крайняя мера (55)
Недавно Еврокомиссия инициировала дискуссию о...
Бустерной дозой вакцины от коронавируса в Литве в скором времени начнут прививать всех жителей (10)
Бустерной дозой вакцины от коронавируса в Литве в...
Коронавирус в Литвe: 1768 новых случаев и 16 смертей (12)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1768 новых...
В Литве начинается настоящая осень: всю неделю погода будет неприятной (1)
Во вторник ночью к Литве приблизится зона низкого...
Милдажите решила обратиться за помощью к специалистам: в этом нет ничего постыдного (7)
Известная журналистка Эдита Милдажите в сентябре...