Об этом информировала пресс-секретарь премьер-министра Литвы Раса Якилайтене.
Европейское агентство лекарственных средств на прошлой неделе одобрило предложение о ревакцинации жителей ЕС старше 18 лет буферной дозой вакцины Pfizer и BioNTech (Comirnaty).
Агентство сообщило, что "как минимум через 6 месяцев после второй дозы, жителей старше 18 лет могут назначить буферную дозу Comirnaty".
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал, что это решение агентства учтут, но сначала его обсудят эксперты страны.
Сейчас буферной дозой в Литве прививают только людей из групп риска, которые были привиты раньше всех. Например, жителей старше 75 лет.
По данным Департамента статистики, на данный момент буферной дозой в Литве привиты почти 39 000 человек.
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