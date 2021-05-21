Сайт TUT.by не просто заблокировали, а выключили на уровне хостера и отозвали домен. Не доступны стали почтовый сервис mail.tut.by, проект help.blog.tut.by (площадка для благотворительных сборов), энциклопедия архитектурных памятников globus.tut.by.

Утром 18 мая в офисы портала TUT.by и афилированных с ним бизнесов - хостинг-провайдера hoster.by, Av.by, Rabota.by, Tam.by, - а также домой ко многим сотрудникам пришли с обысками из Департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля (КГК). Помимо Минска, обыски прошли в Гродно, Бресте, Могилеве, Витебске, Гомеле. Позже ДФР сообщил, что должностных лиц ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Были задержаны более двадцати сотрудников компании и журналистов других изданий, приехавших освещать происходящее.

Без суда и следствия ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» лишили статуса резидента Парка высоких технологий, мотивируя это тем, что компания необоснованно пользовалась льготами резидента ПВТ. Между тем, по словам соучредителя ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Кирилла Волошина, в ходе аудита, который проводил ранее сам Парк, нарушений не обнаружили.

Соучредитель портала TUT.by Кирилл Волошин рассказал еженедельной программе "Delfi Главное" об атаке на крупнейший независимый новостной портал страны.

Delfi: Крайне мало информации по поводу того, что происходит. Следственные органы довольно скупо ею делятся, а сотрудники TUT.BY, которые были допрошены, дали подписку о неразглашении и не могут поделиться подробностями. Расскажите, что на сегодняшний день известно вам, с чем связаны претензии Департамента финансовых расследований?

Кирилл Волошин: Вы совершенно правильно заметили, информации мало, к сожалению, её не больше и у нас. Всё, что можно, всё, что происходит, - мы публикуем. (Читать можно в Telegram, Facebook, Instagram, ВКонтакте - Ред.). На данный момент задержано по этому делу как минимум 14 человек. Из них не все являются сотрудниками TUT.BY. Задержаны бывший юрисконсульт, задержана вдова основателя портала Юрия Зиссера Юлия Чернявская. Задержан не имеющий прямого отношения к порталу директор hoster.by.

Из того, что сообщили официально в момент возбуждения уголовного дела, - нам предъявляется обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По этой статье обвиняется уже генеральный директор - Людмила Чекина и главный бухгалтер компании. Почему одновременно с ними удерживаются главные редакторы и журналисты, программист и люди, не имеющие отношения к порталу, нам неизвестно.

Повторюсь всего это 14 человек. В течение трех дней было неизвестно, где находится Юлия Чернявская. Только в четверг выяснилось, что ее допросили в ДФР. Сейчас она под домашним арестом.

По поводу предъявляемых к нам претензий ничего нового мы не узнали. В том числе из пропагандистского репортажа на одном из государственных телеканалов.

Дескать белорусский портал tut.by, являясь резидентом Парка высоких технологий, осуществлял свою деятельность с использованием программного обеспечения, которое не было разработано порталом TUT.BY. Что слегка странно. Видимо, подразумевается, что какая-то часть софта не была разработана – Linux, может быть, или ПхП с Майэсклюэлем. (Linux -- операционная система, PHP -- язык программирования, MySQL -- база данных. – Ред), какие-то технологичные вещи имеются в виду – так они у всех в мировой практике не являются разработками внутри компании. То есть, какие конкретно разделы, страницы, опять же, ни ПВТ, ни ДФР нам не сообщили. Не сообщили, какие конкретно страницы не отвечают требованиям правил Парка высоких технологий.

- Почему ваша компания стала резидентом Парка высоких технологий, объясните нашим зрителям и читателям в чем взаимосвязь?

- Взаимосвязь в том, что TUT.BY - это не только контент-проект. Это компания, которая разрабатывает программное обеспечение, на котором собственно портал функционирует, функционируют разделы портала. Был так называемый декрет о ПВТ 2.0, то есть это было обновление, расширение списка видов деятельности, которые являются основанием для вступления в ПВТ, где предоставляются налоговые льготы.

И среди этих разрешенных видов деятельности было указано размещение рекламы в сети интернет с использованием программного обеспечения, разработанного резидентом Парка высоких технологий. Мы являемся резидентом, одно из наших юрлиц ранее являлось резидентом ПВТ. Естественно, программное обеспечение разрабатывается внутри Беларуси, то есть резидентом. Вот такая связь между Парком и TUT.BY. Повторюсь, что претензия заключается в том, что якобы мы не использовали везде, - наверное, это имелось в виду в заявлении ДФР - программное обеспечение, которое сами разработали.

- TUT.BY уже не первый раз под ударом. В особенности после начала августовских протестов 2020 года. И Лукашенко, и его приближенные неоднократно делали словесные выпады в адрес ваших коллег. И журналисты подвергались репрессиям. Вчера как раз журналистка TUT.BY Катерина Борисевич освободилась после полугодового заключения. Вы наверняка готовились к давлению, стал ли для вас неожиданностью визит силовиков с обыском и отключение сайта?

- Готовились, естественно, но не к такому. Никому не могло прийти в голову, что зайдут через ПВТ и через налоги, потому что TUT.BY абсолютно себя уверенно чувствовал. Порталу 20 лет исполнилось в октябре 2020 года. Компания всегда работала прозрачно. Компания, естественно, всегда на виду.

Чтобы вступить в ПВТ, компания готовила план, проходила аудит, проходила регулярно проверки Парком высоких технологий. Никаких претензий не поступало. Все налоги платились согласно правилам ПВТ, а до этого – согласно законодательству Республики Беларусь. Так что случившееся было неожиданностью. Если мы чего-то и ждали, то блокировки.

- Как готовились к сценарию блокировки? Какой на сегодня план действий?

- К сожалению, мы не можем на сегодняшний момент восстановить работоспособность, например, зеркала сайта. Ожидается, что и зеркало закроют, другой домен легко закрыть на территории Беларуси. Редакция продолжает свою работу, как может - в социальных сетях, двух наших telegram-каналах. И пытаемся восстановить работоспособность мобильных приложений на Android и iPhone.

То есть сами приложения работают, но поскольку сейчас TUT.BY как домена не существует, - новости там не обновляются. Пытаемся восстановить работу в том виде, в котором удаётся это сделать.

На следующий день после обысков в офисе TUT.BY пришли домой к главному редактору «Нашей Нивы» Егору Мартиновичу. На ваш взгляд, попадут другие независимые СМИ, - те немногочисленные которые в сейчас есть в Беларуси, - под удар, и что вообще будет с независимой журналистикой в Беларуси?

Вообще сложно говорить о существовании независимой журналистики в Беларуси. Она никогда не чувствовала себя спокойно. И после августовских событий более пяти или шести десятков сайтов были заблокированы. К большинству из них доступ на территории Беларуси не вернули. Упомянутая вами «Наша нива» тоже была заблокирована. Потом, как я понимаю, удалив некий нарушающий что-то там контент, смогла восстановить доступ. Но претензии к редактору и к этому медиа не прекращаются.

Претензии есть к большей части независимой онлайн-прессы. Как и к печатным изданиям. Например, не печатается «Комсомольская правда в Беларуси», еще несколько газет. Типографии им отказывают, в том числе и в Москве. Не распространяется в киосках Белсоюзпечати, это запрещено. Независимая пресса находится в опале, назовём это так. Некоторые работают из-за границы, сайты доступны через VPN. Ну и закрытие TUT.BY в общем-то, извините за метафору, один из последних гвоздей в крышку гроба независимой прессы. Да, остаются мелкие игроки, остаётся пока Onliner, но он более, скажем так, сдержанный в подаче информации и менее политизированный.

- Многие страны и международные институции поддержали TUT.BY, в социальных сетях проходят различные флешмобы в поддержку - и от коллег по цеху, и просто от читателей. В то же время в соцсетях некоторые люди пишут, что все ограничиваются обычными заявлениями. А что для вас значит вот такая вот поддержки, и вообще поддержка ли это, или можно что-то сделать большее?

К сожалению, с учётом того правового дефолта, который мы наблюдаем, и вы, я думаю, тоже наблюдаете в Беларуси, с учетом уровня насилия, с учётом количества арестов, штрафов и всего прочего, мы и не ожидали, что люди выйдут в поддержку TUT.BY на улицу. Понятно, что вся поддержка происходит в онлайне, и спасибо, естественно, большое всем, кто высказывает нам поддержку, и международным институциям тоже спасибо. Но, к сожалению, это не увеличивает, скажем так, количество добра. И никак не освобождает тех людей, которые задержаны. И не разблокирует портал. Поддержка - это прекрасно, это приятно, но, к сожалению, она не решает радикально вопрос со свободой прессы.

- Одним из тех, кто выразил также поддержку, был министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который у себя в Twitter написал, что Литва готова помочь тем журналистам, которые вынуждены будут уезжать из Беларуси, тем, кто подвергался преследованиям. Есть ли у вас какое-то взаимодействие с литовскими ведомствами, и есть ли журналисты, которые уже изъявили желание покинуть страну?

- Насколько я знаю, мы не общались с ведомствами Литвы и других стран. Безусловно, есть журналисты, которые опасаются и за своё здоровье, скажем так, и те, кто просто хочет уехать хотя бы на время, для того, чтобы восстановить силы, восстановить душевное равновесие. Вот этим людям, естественно, мы будем помогать с переездом. Но какого-то большого потока нет.

Более того, я надеюсь и верю, что к журналистам - конкретно по этому налоговому делу - в общем-то претензий быть не может. Повторюсь - ни главный редактор Марина Золотова, которая задержана, ни её коллеги и помощники, не имеют никакого отношения ни к хозяйственной деятельности, которую осуществляло предприятие, ни к решению о вступлении в ПВТ. Я думаю, что работая из дома и не выходя на несанкционированные мероприятия на улице, журналисты находятся в относительной безопасности. Но, естественно, желающие сделать передышку есть.

- Кирилл, одним из важных каналов коммуникации с читателями сейчас становится Telegram-канал. Есть ли какая-то угроза того, что силовики, по итогам прошедших обысков, получат доступ к нему и смогут перехватить его, что мы видели неоднократно в случае и с различными Telegram –каналами?

- Сомневаюсь. Не ведется наш Telegram-канал и не велся из офиса. Но исключать такое невозможно. Я думаю, что администраторы ликвидированных атакованных каналов тоже не самые глупые люди. Исключать возможность захвата канал, наверное, не будем, но нам кажется, что мы сделали всё для того, чтобы хотя бы Telegram-канал стабильно работал.

- Кирилл, нам, вашим коллегам из Литвы, в этой ситуации остается пожелать только выдержки, пережить всё это. Мы тоже выражаем солидарность с вами. Надеемся, что эта тёмная сторона будет короткой и скоро настанет светлая. Спасибо вам большое, и сил!