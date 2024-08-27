Сотрудники службы по защите детей об убийстве, вероятно, совершенном подростками: мы потрясены

Специалист сказала, что окружающим важно уметь разглядеть признаки того, что ребенок нуждается в помощи специалиста и помощи для преодоления трудностей. Родители, педагоги, близкие должны быть внимательны к растущему ребенку, интересоваться его окружением, друзьями. Всегда важна связь с ребенком, удовлетворение его потребностей. Каждый ребенок в том числе и подросток, должен чувствовать себя любимым и окруженным заботой, знать, что его поймут и поддержат близкие.