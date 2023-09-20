Сотрудники литовской Службы общественной безопасности готовят акцию протеста

Как сообщил профсоюз органов досудебного расследования Литовской Республики, сотрудники СОБ соберутся у символической шашечной доски на площади Независимости, тем самым выразив свое неодобрение попытке упразднить службу путем объединения ее с Департаментом полиции.
По данным организаторов, в акции примут участие около 50 сотрудников СОБ. Во время акции протеста планируют выступить председатель профсоюза органов досудебного расследования Литовской Республики Кястутис Паулюкас и член совета профсоюза Номеда Качюлене.
После завершения акции ее организаторы принесут в приемную канцелярии Сейма адресованное членам Сейма и Министерству внутренних дел обращение с неодобрением проводимой реформы, подписанное 412 сотрудниками СОБ.
Проект по реструктуризации СОБ планируется внести в Сейм в четверг.
Рабочая группа МВД, проведя анализ функций СОБ и аудит ее деятельности, в своем заключении предложила интегрировать службу в полицию, при условии, что в случае военного положения СОБ останется в составе вооруженных сил. Планируется, что СОБ будет осуществлять свою деятельность в качестве специализированного подразделения в составе полиции.
В случае одобрения парламентом, СОБ станет частью полиции с марта следующего года.