Сотрудники литовской Службы общественной безопасности готовят акцию протеста

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Tomas Vinickas

В четверг, в ответ на намерение Министерства внутренних дел (МВД) внести в Сейм законопроекты о реформе Службы общественной безопасности (СОБ), сотрудники готовят акцию протеста "Давайте не играть судьбами".

Как сообщил профсоюз органов досудебного расследования Литовской Республики, сотрудники СОБ соберутся у символической шашечной доски на площади Независимости, тем самым выразив свое неодобрение попытке упразднить службу путем объединения ее с Департаментом полиции.

По данным организаторов, в акции примут участие около 50 сотрудников СОБ. Во время акции протеста планируют выступить председатель профсоюза органов досудебного расследования Литовской Республики Кястутис Паулюкас и член совета профсоюза Номеда Качюлене.

После завершения акции ее организаторы принесут в приемную канцелярии Сейма адресованное членам Сейма и Министерству внутренних дел обращение с неодобрением проводимой реформы, подписанное 412 сотрудниками СОБ.
Проект по реструктуризации СОБ планируется внести в Сейм в четверг.

Рабочая группа МВД, проведя анализ функций СОБ и аудит ее деятельности, в своем заключении предложила интегрировать службу в полицию, при условии, что в случае военного положения СОБ останется в составе вооруженных сил. Планируется, что СОБ будет осуществлять свою деятельность в качестве специализированного подразделения в составе полиции.

В случае одобрения парламентом, СОБ станет частью полиции с марта следующего года.

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