Сотрудникам напоминают о режиме работы накануне 16 февраля

Следует подчеркнуть, что продолжительность рабочего дня для всех работников сокращается на один час, т.е. для работающих полный и неполный рабочий день, в режиме учета общего рабочего времени, на дежурстве и т.п., которым не предоставляется право на работу по сокращенному рабочему времени в порядке, установленном правовыми актами.
С учетом принципов справедливой оплаты труда, честности и разумности сокращенная предпраздничная продолжительность работника должна быть оплачена в размере заработной платы, указанной в трудовом договоре.
Государственная инспекция по труду обращает внимание на некоторые положения по сокращению продолжительности предпраздничного рабочего дня:
- если по объективным причинам у работников нет возможности сократить продолжительность рабочего дня на один час, например, на предприятии ведется непрерывная работа, в силу других особенностей производства и выполнения работ, этот час следует засчитывать как сверхурочную работу;
- если между работником и работодателем заключен договор о дополнительной работе, например, работник работает на нескольких должностях у одного и того же работодателя, общая продолжительность рабочего дня работника сокращается на один час, а не отдельно по каждой должности;
- если работник приступает к работе накануне праздника и заканчивает ее в праздничный день, продолжительность рабочего дня накануне праздника должна быть сокращена на один час, например, если начало работы назначено на 16.00 , в связи с сокращением рабочего времени, сотрудник приступит к работе в 17.00.
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