Сотни вильнюсцев восстали против вырубки деревьев у памятника Ромену Гари: чаша терпения переполнена

На фоне возникшего в общественном пространстве резонанса, вызванного запланированной на август вырубкой 9 деревьев на террасе возле памятника Ромену Гари в Науяместисе, Вильнюсское городское самоуправление обязало компанию организовать встречу с жителями и выслушать их аргументы. На компанию также была возложена обязанность разработать и согласовать с самоуправлением проект по озеленению.

На встречу собралось несколько сотен горожан с плакатами: "Не трогайте наши деревья", "Бетон не будет выделять кислород", "Что больше всего разрушает город: деревья или недальновидность бизнеса?", "Они все достойны сохранения", "Деревья – это наследие" и т. д.

Участники встречи не скрывали своего разочарования планами бизнесменов по вырубке деревьев, говоря, что такое их самоуправство "достало", а чаша терпения жителей уже переполнена.

Однако сам организатор встречи Dobilo daigas на мероприятие не явился.