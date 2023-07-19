Сотни вильнюсцев восстали против вырубки деревьев у памятника Ромену Гари: чаша терпения переполнена

На фоне возникшего в общественном пространстве резонанса, вызванного запланированной на август вырубкой 9 деревьев на террасе возле памятника Ромену Гари в Науяместисе, Вильнюсское городское самоуправление обязало компанию организовать встречу с жителями и выслушать их аргументы. На компанию также была возложена обязанность разработать и согласовать с самоуправлением проект по озеленению.
На встречу собралось несколько сотен горожан с плакатами: "Не трогайте наши деревья", "Бетон не будет выделять кислород", "Что больше всего разрушает город: деревья или недальновидность бизнеса?", "Они все достойны сохранения", "Деревья – это наследие" и т. д.
Участники встречи не скрывали своего разочарования планами бизнесменов по вырубке деревьев, говоря, что такое их самоуправство "достало", а чаша терпения жителей уже переполнена.
Однако сам организатор встречи Dobilo daigas на мероприятие не явился.
Некоторые жители столицы и общественные деятели активно выступают против вырубки деревьев у памятника Ромену Гари. Так, например, художница и писательница Паулина Пуките, которая активно приглашала жителей Вильнюса на эту встречу и создала ради этого мероприятие в Facebook, сказала, что то, что запланировано и разрешено осуществить на ул. Басанавичяус 14 А, является жестоким уничтожением ауры, самобытности и исторического ландшафта не только этого места, но и всей охраняемой ЮНЕСКО части города Вильнюса в целом.
"Я уже не говорю об уничтожении живых, здоровых, взрослых деревьев, дающих тень, прекрасную свежесть на той террасе, укрытие от городской пыли, смога, шума, жары", — сказала она.
По словам П. Пуките, самоуправление, когда заявляет об отсутствии законных оснований для остановки этого проекта, говорит полуправду и умывает руки.
"Правда в том, что самоуправление не представило суду никаких аргументов в пользу сохранения деревьев, поэтому суд просто был вынужден удовлетворить ходатайство застройщика, но в заключении суда говорится, что если самоуправление представит аргументы, то возможно и противоположное решение. Так что самоуправление просто не выполнило свою работу и свое обязательство", – не скрывала разочарования деятель искусства.
П. Пуките подчеркивает, что, углубляясь в документы, выясняется, что в данной ситуации очень много неясностей, возможно, неправомерных действий или, как минимум, халатность и бездействие, которые нельзя оправдать.
"Необходимо немедленно остановить вырубку деревьев и проект в целом, и разбираться, потому что после вырубки деревьев разбираться будет поздно, будет нанесен огромный непоправимый ущерб. Мы будем ждать от муниципалитета и прокуратуры решительных действий по остановке этого проекта, действий по защите интересов жителей Вильнюса, а не только бизнес-интересов", –сказала она.
Со своей стороны деятель искусства Неринга Рекашюте сказала, что на фоне изнуряющей жары в Европе, вырубка городских деревьев является преступной недальновидностью.
"Последствия климатического кризиса будут только усиливаться, так почему же мы делаем 100 шагов назад вместо того, чтобы думать дальновидно? Потому что алчность, потому что инерция, потому что помахивание юридическими бумагами, неизвестно как собранными подписями "хранителей наследия". (...). Приятно видеть, сколько людей примкнуло к спасению этих деревьев. Enough is enough", — подчеркивает она.
Между тем, столичный мэр В. Бенкунскас в среду заявил журналистам, что у бизнеса есть законное право удалить зеленые насаждения такого типа. Несмотря на это, он надеется, что отсутствие морального одобрения со стороны муниципалитета и общества заставит компанию пересмотреть свои действия.
"Важно подчеркнуть, что согласно нормативно-правовому регулированию – не муниципальному, а в данном случае законодательному – эти деревья не охраняются. Их можно спилить сию же минуту, потому что любые растения, растущие на крышах, инженерных сетях или на постройках, могут быть удалены без разрешения. Предприниматели имеют на это право, и то, чего они хотели, так это получить от самоуправления моральное одобрение", – пояснил он.
"Глас народа и общественное давление на предпринимателей, собственников и застройщиков могут стать ключом к изменению этой ситуации", – отметил мэр Вильнюса.