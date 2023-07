Сотни вильнюсцев восстали против вырубки деревьев у памятника Ромену Гари: чаша терпения переполнена

"Последствия климатического кризиса будут только усиливаться, так почему же мы делаем 100 шагов назад вместо того, чтобы думать дальновидно? Потому что алчность, потому что инерция, потому что помахивание юридическими бумагами, неизвестно как собранными подписями "хранителей наследия". (...). Приятно видеть, сколько людей примкнуло к спасению этих деревьев. Enough is enough", — подчеркивает она.