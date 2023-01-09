Сотни убитых в день, тактика "Вагнера" и литовская помощь. Интервью с защитником Бахмута

- Давайте опишем обстановку в Бахмуте: что сейчас происходит?

– Продолжается битва, которая идет уже полгода, ориентировочно с середины лета. И с тех пор на окраинах Бахмута идут бои. Сейчас ситуация такова, что город под украинским контролем, на некоторых восточных окраинах время от времени идут бои, но это буквально пару улиц. Все основные дороги, которые ведут в Бахмут, также контролируются ВСУ. То есть можно сказать, что основные бои идут даже не в непосредственной близости от самого Бахмута, а севернее и южнее населенного пункта – в районе Соледара, Курдюмовки.

- Россияне пытаются окружить Бахмут? В лоб они уже не бьют, а пытаются обойти с севера и юга?

- Время от времени и в лоб бьют, но основные усилия сейчас на флангах. Очевидно, что у них план – окружение, но уже много месяцев им это не удается, потому что украинская оборона крепка.

- Мне рассказывают, что на украинские позиции совершаются по десять и более атак за день. Также "Вагнер" меняет тактику и совершает атакующие действия по ночам.

- Не могу сказать, что это одна какая-то ситуация, которая постоянно повторяется. Российские войска могут атаковать днем, а могут и ночью. Обычно это атаки, штурмы непосредственно пехотой. Беспрестанно работает артиллерия. Могут обстреливать танками, наноситься авиаудары. Применяются разные пехотные группы: от отделения до взвода – одномоментно на каком-то одном участке. Происходят по пять-семь атак в сутки. Интенсивность боев большая, потери врага огромные. В дни, когда идут интенсивные бои (а это почти ежесуточно), может быть сотни погибших и тяжелораненых со стороны врага.

- Говорят, что россияне уменьшили возможности по артиллерийским обстрелам. Это правда?

- Все относительно. Да, если сравнивать с тем, что было летом, наверное, сейчас меньше, уже все равно еще достаточно много.

- Видимо вы видели видео, где глава "Вагнера" Евгений Пригожин находился в морге, и в помещении у стены расположено большое количество черных пакетов с трупами российских солдат. Они все также используют зеков и "чмобиков"?

- Россияне используют зеков, как пушечное мясо – проводят ими разведку боем, посылают в первую волну атаки, то есть это почти гарантированные смертники. Есть, конечно, и мобилизованные россияне. Но это иллюзия – думать, что с их стороны лишь зеков и "чмобики". На самом деле в среде россиян есть и более профессиональные убийцы. Тот же "Вагнер" – не только зеки, но и наемники, имеющие военный опыт.

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- То есть там еще остались профессиональные наемники?

- Конечно, потому что если мы бы воевали с полными идиотами, то все бы уже было уже закончено. Я всегда говорю: надо ненавидеть врага, презирать, убивать врага, но не нужно недооценивать. То, что сегодня украинская армия побеждает на поле боя, то это не потому, что враг слаб, а оттого, что украинская армия сильна.

Да, российская армия коррумпированная, плохо управляемая, часто с идиотским командованием, как, собственно, все и происходит частенько в России. Но это серьезный враг – русские, и считать, что там просто одни "чмобики", которые не умеют ничего, неправильно.

На самом деле мобилизованных становится все больше, потому что их кадровые военные, профессионалы, наемники гибнут, а пополнять подразделения кем-то приходится. Даже если этот мобик жить захочет, выживет в двух-трех боях, то вскоре станет солдатом, будет учиться воевать. Да, бойцом оккупационной власти, без мотивации, но, если жить захочет, то начнет учиться.

В Бахмуте проходят тяжелые, изнурительные бои, поэтому то, что делает сейчас украинская армия – невероятная стойкость. И в этом плане битва за Бахмут уже вошла в истории как пример героизма украинского солдата.

- Я слышал, что иногда российские солдаты почти вплотную подходят к украинским позициям, и их расстреливают из ручного оружия. Такое бывает?

- Если их не обнаружили издалека, то они конечно будут стараться подойти как можно ближе. Если вы штурмуете укрепленную позицию, и вас обнаружили, то вы почти гарантированный труп. А если вы подползли так близко, что вас не заметили, то шансы какие-то есть выжить.

- Сейчас много говорят о якобы конфликте между Минобороны РФ и "Вагнером". Как-то это чувствуется на фронте?

- Чувствуется в информационном пространстве. Конечно, мы тоже за всем этим следим. Это означает, что там уже идет открытый конфликт между вагнеровцами и регулярной российской армией, между Пригожиным и Военным штабом. Это хорошо: означает, что в России начинается хаос, бардак, анархия. Посудите сами, какая-то непонятная вооруженная группа людей, которая не имеет официального статуса, какие-то зеки, что хотят, то и делают, идут в публичный конфликт с военным командованием. Представить такое в ВСУ невозможно, хотя Россия рассказывала байки об Украине, что у нас какие-то неконтролируемые национальные батальоны.

Мы видим, что в Украине абсолютный порядок, а россияне превращаются в криминальное Сомали. Как по мне, то это предвестники большой гражданской войны после того, как РФ окончательно потерпит поражение в Украине.

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- Известно, что ваш батальон "Свобода" был в Северодонецке, где также было достаточно тяжело. Как можно сравнить эти два города, их оборону?

Северодонецк – городские бои в большом городе. А что касается Бахмута, то бои не в самом городе, а на флангах, и сейчас это окопная битва на 90% в полях. Это разный характер войны. Одно дело – война в городской застройке или в руинах города, а другое дело – война в чистом поле, где почти нет деревьев, какие-то жидкие посадки, все, как на ладони, видно. Принципиально другой вид боя.

В моей ленте Фейсбука мелькает информации об украинских бойцах, погибших при обороне Бахмута. Как ни печально звучит, удержание города дается нам тоже большой ценой.

К сожалению, да, конечно, есть у нас потери. Для нас каждый погибший побратим – это большая трагедия. Очень жесткая битва, война, поэтому есть потери и с нашей стороны. Потери врага значительно больше.

- А был какой-то случай героизма с вами или с кем-то из знакомых украинских солдат, который впечатлил вас?

- Героизм происходит здесь каждый день. Я понимаю тех наших дедов, которые прошли Вторую Мировую Войну, и почему не сильно любят рассказывать военные байки. Я сейчас начинаю это понимать. Меньше всего хочется рассказывать о происходящем, находясь на такой жестокой войне.

Но, если все-таки говорить, то такого духа, который есть у украинского солдата, я уверен нет сейчас ни в одной стране. Это абсолютные герои нашего времени. Так, как вытаскивают раненых собратьев, так, как раненые отказываются от эвакуации и остаются на поле боя и продолжают бой – это невероятно. Это люди-герои.

Насколько можете, поверьте мне, каждый, кто сейчас на бахмутском направлении – человек, который показал себя настоящим героем. Выдерживать такой уровень боевых действий в тяжелейших погодных условиях – многие люди видели такое только в голливудских фильмах. Ведь каждый день необходимо превозмогать не только врага, но и себя.

- Был какой-то конкретный пример использования западного оружия, которое помогло в течении боя?

- Мы используем много западного оружия, начиная от стрелкового, пулеметов, браунингов, немецких пулеметов МГ и противотанкового NLAW, Джавелины, американских гаубиц М777 и многого другого. Работают Хаймарсы. Огромная благодарность за вооружение. Конечно, мы нуждаемся в еще большей военной помощи, потому что у украинцев желание защищать свою землю огромное.

А чем больше нам дадут оружие, тем быстрее мы победим. Особенно большая благодарность Литве (народу и правительству) – они наши настоящие друзья, мы делаем общее дело. Кстати, не так давно к нам приезжали в Бахмут литовцы-волонтеры прямо в сам город.

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- А что они вам привозили?

- Дроны, разное инженерное оборудование, металлоискатели, очень много всего – целый бусик.

- Во второй половине декабря 2022 года некоторые западные аналитики заявляли, что возможности для атак у "Вагнера" уменьшились. Как вы думаете, что будет происходить зимой и в начале весны?

- Интенсивность боев в последнее время одна и та же. Я не люблю делать прогнозы. Есть один большой прогноз: мы 100% победим. Будет война, она не закончится завтра. Нас ждет еще много серьезных сражений.