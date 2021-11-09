aA
Ночью белорусские пограничники перебросили к границе с Литвой сотни нелегальных мигрантов, которые ночью разбили лагерь на белорусской стороне, около границы с Литвой, рядом с Капчаместской пущей, около населенного пункта Кадыш.

Группу из 500 человек сюда доставили с того места, где накануне собралась большая группа мигрантов у границы с Польшей.

Нелегалы разбили лагерь у литовской границы, некоторые из них группами пытались пробраться на литовскую территорию минувшей ночью (всего за минувшие сутки на территорию Литвы пытались попасть 73 нелегала). А с 24.00 до 8.00 ч. 9 ноября в Литву пытались пройти 82 мигранта.

Статьи по теме:
Глава Еврокомиссии призвала к расширению санкций в отношении Беларуси  (40)
Правительство Литвы предлагает Сейму на месяц ввести режим ЧП на границе с Беларусью  (56)

К деревне Кадыш мигрантов привезли на военных машинах. Вооруженные белорусские пограничники проинструктировали мигрантов и распорядились, чтобы они ночью шли в Литву. Для этого мигранты должны были разделиться на группы по 20-25 человек и ждать дальнейших указаний. Позже им велели разбиться на группы по 5-7 человек.

Сами нелегалы рассказали журналисту Delfi, что белорусские военные поздно вечером силой усадили 500 мигрантов в военные грузовики и увезли в неизвестном направлении.

"Было темно, когда появилось много военных. Мы с воскресенья находились у польской границы, около АЗС. Белорусские военные были там с обеда в понедельник, они были с собаками, вооружены. Вечером их стало еще больше, на них была другая униформа, как у солдат. Тех, кто был не в центре лагеря, посадили в большие машины, всех – детей, семьи, 500 человек. Велели садиться, сказали, что повезут в Польшу. Люди плакали, просили никуда их не везти, не отделять от лагеря и близких. Тогда белорусские пограничники стали стрелять в воздух. Нас посадили в машины и около часа куда-то везли", - рассказали нелегалы журналисту Delfi.

Около полуночи выяснилось, что нелегалов привезли к литовской границе, в деревню Кадыш на территории Беларуси.

По данным источников Delfi, туда перебросили около 500 человек. В их числе – молодые мужчины, женщины, дети до 12 лет (младшему всего 5 месяцев) и старики.

Эта деревня находится рядом с Лаздийским районом Литвы, около Капчаместиса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

За сутки на границе Литвы с Беларусью развернули 73 нелегальных мигранта (2)

За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили...

"Только камень прилетел в полицейское авто". Поляки отчитались, как прошла ночь на границе (3)

О том, как прошла ночь в лагере мигрантов на...

Президент Литвы обсудит с пограничниками введение чрезвычайного положения (10)

Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа обсудит с...

Во время беспорядков в лагере мигрантов в Медининкай пришлось применить слезоточивый газ (21)

8 ноября во время беспорядков в лагере мигрантов в...

TOP новостей

Правительство Литвы предлагает Сейму на месяц ввести режим ЧП на границе с Беларусью Глава МВД: это позволит ограничить передвижение на границе (56)

Правительство Литвы предлагает Сейму на месяц ввести...

Сотни нелегалов уже около Капчаместиса: вооруженные белорусские пограничники провели инструктаж (58)

Ночью белорусские пограничники перебросили к границе с...

Мигранты движутся в сторону Литвы: премьер рассказала о режиме ЧП (28)

Пемьер-министр Литвы Ингрида Шимоните пояснила,...

Глава Минздрава Литвы: введение карантина зависит от заполненности коек в реанимации (19)

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис...

Ситуация напряженная: за утро вторника уже зафиксировано 100 попыток незаконно попасть в Литву (15)

За утро вторника уже зафиксировано почти сто попыток...