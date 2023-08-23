23 августа 2023 г. 16:46

Сотни евро уходят на подготовку детей к школе: за покупками ездят в Польшу, товары заказывают и в Китае

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
ФОТО: Organizatorių nuotr.
Приближается 1 сентября, родители готовят детей к новому учебному году. Родители говорят, что начало этого учебного года будет непростым. Значительно выросли цены, поэтому расходы будут большими. Согласно подсчетам, некоторым потребуется несколько сотен евро, поэтому родители лихорадочно ищут товары по более низким ценам.

Рита из Каунаса рассказала, что у нее двое детей. Один учится в начальной школе, другой пойдет в подготовительный класс.

Она подсчитала, что подержанная школьная форма стоила 50 евро, а рюкзак купила с 50% скидкой, поэтому он обошелся в 30 евро.

"Дороже всего стоил компьютер – обычный, для выполнения домашней работы, стоил около 300 евро.

Второму ребенку ничего покупать не надо, обычно учитель собирает по 30 евро и все покупает.

Кроме того, надо сдать деньги на рабочие тетради и свитера с логотипом школы. На это уйдет еще 200 евро. Всего уйдет 310 евро, а с компьютером – 610 евро", – рассказала женщина.

Другая мама рассказала, что ее дочь в этом году идет в первый класс, но она давно уже поняла, что качественные товары стоят дорого.

"Недавно сообщалось, что в этом году купить все необходимое для первоклассника будет стоить в среднем 375 евро. Нам этого не хватило, потребовалось на 100 евро больше", – сказала женщина.

Особенно ее удивили цены на рюкзаки.

"Я думала, что они стоят дешевле. Но за качественный "дышащий" заплатили 95 евро. Дорого стоила форма. Все покупали в специализированном магазине, хотя я знаю, что старшеклассникам покупают в других магазинах и так экономят", – сказала она.

Другие родители тоже говорили о высоких ценах.

"Я все начала покупать с июня. Чтобы не надо было сразу много тратить в августе-сентябре", – сказала другая мама.

Были и такие родители, которые сказали, что каждый год новые вещи не покупают.

"Если остается с прошлого года, не покупаю. И гуашь, и акварель, и карандаши остаются. Сын 8-классник", – сказала одна женщина.

Есть люди, которые следят за скидками, а некоторые покупают необходимое на AliExpress.

"Что касается школьных принадлежностей, то со скидкой в 50% покупала тетради и ручки. Все остальное – фломастеры, карандаши, ластики, точилки покупала на AliExpress, там цены смешные", – сказала женщина.

Были и те, кто за более дешевыми товарами ездили в Польшу. "По традиции все купили в Польше. Немного дороже, чем в прошлом году, но не беда", – сказала другая собеседница.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас подсчитал, что за год канцпринадлежности подорожали на 13%, книги и учебники - на 5%,а обувь и одежда – на 3%.

Правда, он заверил, что если поискать, то некоторые вещи можно найти со скидками.

"Думаю, даже если сложить все подорожание, цены не стали неподъемными. Я бы сказал, на 10% дороже, чем год назад, согласно официальной статистике. Конечно, еще вопрос, что будет с ценами в столовых, с ценами на кружки. Может быть рост цен и будет, ведь и средняя зарплата за год выросла на 12-13%", – сказал экономист.

Повилаускас заметил, что не надо надеяться, что денег на сборы в школу потребуется меньше, ведь все подорожало.

"Надеяться не стоит", – сказал экономист.

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