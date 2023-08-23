Сотни евро уходят на подготовку детей к школе: за покупками ездят в Польшу, товары заказывают и в Китае

Рита из Каунаса рассказала, что у нее двое детей. Один учится в начальной школе, другой пойдет в подготовительный класс.
Она подсчитала, что подержанная школьная форма стоила 50 евро, а рюкзак купила с 50% скидкой, поэтому он обошелся в 30 евро.
"Дороже всего стоил компьютер – обычный, для выполнения домашней работы, стоил около 300 евро.
Второму ребенку ничего покупать не надо, обычно учитель собирает по 30 евро и все покупает.
Кроме того, надо сдать деньги на рабочие тетради и свитера с логотипом школы. На это уйдет еще 200 евро. Всего уйдет 310 евро, а с компьютером – 610 евро", – рассказала женщина.
Другая мама рассказала, что ее дочь в этом году идет в первый класс, но она давно уже поняла, что качественные товары стоят дорого.
"Недавно сообщалось, что в этом году купить все необходимое для первоклассника будет стоить в среднем 375 евро. Нам этого не хватило, потребовалось на 100 евро больше", – сказала женщина.
Особенно ее удивили цены на рюкзаки.
"Я думала, что они стоят дешевле. Но за качественный "дышащий" заплатили 95 евро. Дорого стоила форма. Все покупали в специализированном магазине, хотя я знаю, что старшеклассникам покупают в других магазинах и так экономят", – сказала она.
Другие родители тоже говорили о высоких ценах.
"Я все начала покупать с июня. Чтобы не надо было сразу много тратить в августе-сентябре", – сказала другая мама.
Были и такие родители, которые сказали, что каждый год новые вещи не покупают.
"Если остается с прошлого года, не покупаю. И гуашь, и акварель, и карандаши остаются. Сын 8-классник", – сказала одна женщина.
Есть люди, которые следят за скидками, а некоторые покупают необходимое на AliExpress.
"Что касается школьных принадлежностей, то со скидкой в 50% покупала тетради и ручки. Все остальное – фломастеры, карандаши, ластики, точилки покупала на AliExpress, там цены смешные", – сказала женщина.
Были и те, кто за более дешевыми товарами ездили в Польшу. "По традиции все купили в Польше. Немного дороже, чем в прошлом году, но не беда", – сказала другая собеседница.
Экономист банка SEB Тадас Повилаускас подсчитал, что за год канцпринадлежности подорожали на 13%, книги и учебники - на 5%,а обувь и одежда – на 3%.
Правда, он заверил, что если поискать, то некоторые вещи можно найти со скидками.
"Думаю, даже если сложить все подорожание, цены не стали неподъемными. Я бы сказал, на 10% дороже, чем год назад, согласно официальной статистике. Конечно, еще вопрос, что будет с ценами в столовых, с ценами на кружки. Может быть рост цен и будет, ведь и средняя зарплата за год выросла на 12-13%", – сказал экономист.
Повилаускас заметил, что не надо надеяться, что денег на сборы в школу потребуется меньше, ведь все подорожало.
"Надеяться не стоит", – сказал экономист.