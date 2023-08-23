Сотни евро уходят на подготовку детей к школе: за покупками ездят в Польшу, товары заказывают и в Китае

Рита из Каунаса рассказала, что у нее двое детей. Один учится в начальной школе, другой пойдет в подготовительный класс.

Она подсчитала, что подержанная школьная форма стоила 50 евро, а рюкзак купила с 50% скидкой, поэтому он обошелся в 30 евро.

"Дороже всего стоил компьютер – обычный, для выполнения домашней работы, стоил около 300 евро.

Второму ребенку ничего покупать не надо, обычно учитель собирает по 30 евро и все покупает.

Кроме того, надо сдать деньги на рабочие тетради и свитера с логотипом школы. На это уйдет еще 200 евро. Всего уйдет 310 евро, а с компьютером – 610 евро", – рассказала женщина.

Другая мама рассказала, что ее дочь в этом году идет в первый класс, но она давно уже поняла, что качественные товары стоят дорого.

"Недавно сообщалось, что в этом году купить все необходимое для первоклассника будет стоить в среднем 375 евро. Нам этого не хватило, потребовалось на 100 евро больше", – сказала женщина.

Особенно ее удивили цены на рюкзаки.