"Состояние улучшилось, госпожу Адамкене в пятницу перевели из реанимации в отделение, где продолжено лечение. По договоренности с близкими пациентки в скором времени ее выпишут и перевезут домой", – информировала представитель Адамкуса Божена Багонайтене.

28 сентября СМИ сообщали, что Адамкус заболел коронавирусом. 29 сентября из-за коронавируса в больницу попала супруга экс-президента Алма.