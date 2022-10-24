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Супруга экс-президента Валдаса Адамкуса Алма переведена из реанимации в отделение. В скором времени ее выпустят домой.
Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė
Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Состояние улучшилось, госпожу Адамкене в пятницу перевели из реанимации в отделение, где продолжено лечение. По договоренности с близкими пациентки в скором времени ее выпишут и перевезут домой", – информировала представитель Адамкуса Божена Багонайтене.

28 сентября СМИ сообщали, что Адамкус заболел коронавирусом. 29 сентября из-за коронавируса в больницу попала супруга экс-президента Алма.

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