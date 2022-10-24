"Состояние улучшилось, госпожу Адамкене в пятницу перевели из реанимации в отделение, где продолжено лечение. По договоренности с близкими пациентки в скором времени ее выпишут и перевезут домой", – информировала представитель Адамкуса Божена Багонайтене.
28 сентября СМИ сообщали, что Адамкус заболел коронавирусом. 29 сентября из-за коронавируса в больницу попала супруга экс-президента Алма.
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