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В Вильнюсе состоялись проводы мэра Ремигиюса Шимашюса, который возглавлял муниципалитет два срок подряд.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
© ELTA / Julius Kalinskas

"Я ни о чем не жалею, не считаю, что сделал что-то не так. Правда есть то, что я думаю, мог бы начать делать раньше. Конечно, все время можно думать, был ли город готов, был ли я готов и т.д. Но хотелось бы, чтобы многое начал делать раньше, тогда больше работ сделали бы", – сказал Шимашюс на прощальной вечеринке.

"Мне на самом деле хотелось поднять Вильнюс. Конечно, сначала надо было вытащить его из долгов, очистить от коррупции, это было самым большим вызовом. А следующей целью была значительная трансформация – как в сфере урбанистики, так и в сфере образования. И зеленую волну ввести, и изменить все финансовые, экономические моменты", – заметил он.

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С 26 апреля пост мэра Вильнюса займет консерватор Валдас Бенкунскас.

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