Составлен рейтинг лучших и худших паспортов 2022 года: какое место досталось литовскому паспорту

В основе рейтинга лежит возможность посещения разных стран без виз.
Лидером рейтинга стал паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), его владельцы могли ездить без виз в 121 страну, в 59 странах они могли получить визу, приехав туда. Владельцам этого паспорта нужны визы только 18 стран.
Второе место разделяют Германия, Швеция, Финляндия, Испания, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия, Швейцария и Южная Корея. Владельцам этих паспортов заранее нужны визы только в 25 странах.
На третьем месте - Дания, Бельгия, Португалия, Норвегия, Польша, Ирландия, США и Новая Зеландия. Владельцам паспортов этих стран заранее надо получать визы лишь 26 стран.
Литва занимает в рейтинге 5 место. С литовским паспортом без визы можно посетить 121 страну, по приезде виза нужна в 49 странах, а для посещения 28 надо получить визу заранее.
Эстония и Латвия занимают 6 место – с паспортами этих стран без возы можно посетить 120 государств, по приезде виза нужна в 49 странах, а визы 29 стран на до получить заранее.
Меньше всего стран могут посетить без визы граждане Афганистана - всего 5.
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