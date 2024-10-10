Соседка подозреваемого в стрельбе пережила настоящую драму: я старалась его избегать

„Я собиралась на работу, когда услышала звук сверла. <...>. Мне показалось, что где-то ломают дверь, наверное, к нему пытались вломиться или вломились. И тут посыпались выстрелы – один, второй, третий... Я точно не знаю, не считала. Но звук был такой, как будто кто-то сильно бьет металлом о металл. Я не поняла, что происходит, раньше никогда не слышала выстрелов.
Услышала выстрелы, услышала, как кто-то бежал по лестнице, потом чей-то страшный крик. Я испугалась, побежала в другую комнату, легла, закрыла дверь на ключ. Я пряталась. Потом услышала, что приехало много полиции, перекрыли улицы, всем велели закрыть окна.
Я слышала как он (сосед – Delfi) выл и кричал <...>. Потом слышала, как пришла полиция, его положили на пол, а потом увели, я так поняла, увезли“, – рассказала женщина.
Тогда, по ее словам, к ней зашли сотрудники „Араса“, проверили в порядке ли она, нет ли в квартире посторонних.
„Мне сказали, что его увезли, но пока все перекрыто, движение ограничено“, – сказала соседка.
По ее словам, она не особенно общалась с подозреваемым – здоровалась, говорила до свидания и все. Прежде он приходил к ней, чтобы попросить денег в долг.
„Приходил попросить 10 евро, у меня не было денег, но дверь я все же открывала. Но это было раньше. Мы вместе, рядом жили много лет – 10 или 15“, – сказала собеседница.
По ее словам, лет 10 назад сосед жил с женой, ругался с ней, потом жена съехала.
Женщина и подумать не могла, что у соседа есть оружие.
По ее словам, сосед был странный, часто кричал в окно то на соседей, то еще на кого.
„Было видно, что странный человек, у него какие-то видения были. Моему мужу он говорил, что за ним следят, на него нападают <...>, говорил всякие глупости, когда такое слышишь,понимаешь, что человек психически нездоров. У меня нет подтверждений, но как соседка я всегда это подозревала и старалась его избегать“, – сказала женщина.
По сведениям Delfi, вооруженный инцидент 10 октября произошел около Лукишкской площади, на ул. Васарё 16-осёс. Пострадали двое полицейских, был убит адвокат 69-летний адвокат Леонид Пшелинцев.
Подозреваемого, который забаррикадировался в квартире, задержали бойцы „Араса“.
Первый звонок с просьбой о помощи поступил в 10.21 ч. Всего по номеру 112 поступило 9 звонков с сообщениями о стрельбе в городе.