Соседи в ужасе от того, что происходит в "Доме Москвы": это может закончиться печально

Он был возмущен действиями полиции. Мужчина поймал одного из подростков (девочку), но полиция сказала, что он не имеет права этого делать и выпустила его, не взяв даже личные данные.

"Сейчас там начали собираться подростки, они ломают стены внутри, бьют окна, из окон и с крыши бросают камни, кирпичи. Терпение лопнуло, когда в 3-4 м от меня во внутренний двор упал камень. Попали в машину, сосед видел, я тогда снимал видео", – рассказал мужчина и поделился видео с Delfi. Он заметил, что подростки ведут себя агрессивно.

Вильнюсец, живущий около "Дома Москвы", сказал Delfi, что забор вокруг здания - для подростков не помеха. В этом убедился и фотограф Delfi - заграждение открыто, дверь взломана. Внутри постройки полно мусора, стены изрисованы.

В начале июня этого года в здании произошел пожар - горел мусор. Перед пожаром очевидцы заметили, что в здание забирались дети.

"Дом Москвы" стоит на ул. Юозапавичаус. В декабре прошлого года Вильнюсский участковый суд разрешил Строительной инспекции снести это здание.

Он заметил, что если случиться несчастье, то пострадает он или кто-то другой из соседей.

Представитель Вильнюсской полиции Томас Браженас сказал Delfi, что с июня было получено больше 10 сообщений и вызовов к "Дому Москвы". К приезду полиции, по его словам, посторонние успевают покинуть территорию заброшенной постройки.

Однако, по словам Браженаса, о том, что камнем попали в машину, в полицию не сообщалось. "Было похожее сообщение 3 августа, в 19.40 ч. Было сказано, что подростки бросают камни с крыши заброшенного дома. Полиция приехала, но никого не нашла. Про поврежденный автомобиль не сообщалось", – заметил он.

Вильнюсца, вызвавшего полицию, это удивило, он утверждает, что показывал автомобиль полицейским.

Браженас сказал Delfi, что за ограждение территории отвечает муниципалитет.

Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал Delfi, что "Дом Москвы" - неэксплуатируемое здание, посещение которого запрещено.