Соседи семьи, у которой взорвался дом, удивлены: газ был только в машине

Очевидцы происшествия сняли приехавшие на место машины пожарной и полиции, а также столб дыма. Взрыв был таким мощным, что разбудил людей на расстоянии нескольких километров.
Взорвался дома на ул. Мажосёс Летувос, рядом с населенным пунктом Лепоряй.
Дом был частным, новым. После взрыва он полностью развалился.
Видео было сделано через несколько минут после взрыва. Из-под обломков уже извлекли пострадавших - мужчину 46 лет и 47-летнюю женщину.
Обоих в тяжелом состоянии увезли в Шяуляйскую больницу и поместили в реанимацию.
Сообщается, что у женщины, кроме прочив травм, диагностировали ожоги в области ног. Больше в доме никого не было.
Дети пострадавших живут отдельно, они приехали на место трагедии позже. Дом превратился в развалины, машина была завалена в гараже.
Специалисты выясняют, что послужило причиной взрыва.
По предварительным данным, дом был современным – газа в доме не было.
Однако, по словам соседей, у пары был автомобиль с газовым двигателем. Мог ли произойти взрыв из-за утечки газа, пока неясно.
Полиция сообщает, что пока не располагает информацией о возможном криминальном происшествии.
По словам соседей, пострадавшие были неконфликтными людьми. Нет также никаких данных о том, что кто-то мог им угрожать.
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