2024.07.31 11:19

Соседи рассказали о драме в Таурагском районе: мы подозревали, что что-то случится

 
ru.DELFI.lt
Nusikaltimo vieta Tauragės rajone, nuotr. Tauragės kurjeris, Morta Mikutytė
Nusikaltimo vieta Tauragės rajone, nuotr. Tauragės kurjeris, Morta Mikutytė
ФОТО: Tauragės kurjeris, Morta Mikutytė

Житель Таурагского района, который должен был сидеть в тюрьме, но скрывался от правосудия, сначала участвовал в попойке, а потом угрожал ружьем матери несовершеннолетней девушки, которую сексуально использовал. Когда женщина вызвала полицию – он стал стрелять по полицейскому автомобилю. Соседи рассказали журналистам LNK об этом мужчине и происшествии.

Жителей деревни Караполис не удивляет, что в одном из домов часто играет музыка и устраивают пьянки. Такая пьянка была и в понедельник, только потом голоса пьяниц прервали выстрелы.

По словам соседей, в доме тогда находился осужденный за совершение тяжких преступлений и скрывавшийся от полиции их сосед Йонас, а также хозяйка дома со своим сожителем. Пьянка закончилась, когда женщина вызвала полицию.

Она сообщила, что 37-летний сосед угрожает ей оружием и стреляет. Тогда в деревню приехала полиция и сотрудники антитеррористического отряда „Арас“, пожарные-спасатели и врачи.

„Смотрю, полицейские спрятались за машиной. Все длилось долго, этот Йонас все стрелял и стрелял. Я шесть выстрелов насчитала, потом уже не считала“, – сказала LNK одна жительница деревни.

Когда полицейские начали переговоры со стрелком, женщина с сожителем убежали из дома через окно. А 37-летний Йонас забаррикадировался дома и стал стрелять в сторону полицейских. По полицейской машине он попал минимум 9 раз.

„Полицейские не пострадали, поскольку предприняли меры предосторожности. На помощь выехали все работавшие в тот день экипажи и сотрудники „Арас“, – сказала представитель Таурагской полиции Лина Банене.

Спустя 6 часов раздался еще один выстрел.

„Выстрелов было много, потом раздался особенный. После этого полиция открыла огонь“, – сказала женщина.

В доме полицейские обнаружили тело мужчины и охотничье ружье рядом с ним.

„Охотничье ружье 16 калибра. Из него он и застрелился. Оружие незарегистрированное, нелегальное. Полиция будет выяснять, кому принадлежало ружье“, – сказала Банене.

37-летний стрелок был известен полиции, местные жители его боялись. Люди рассказали, что он сидел в тюрьме за групповое изнасилование несовершеннолетних. После того как вышел из тюрьмы пугал всю округу.

Он был приговорен к 13 годам лишения свободы за сексуальное использование дочери женщины, в усадьбе которой в понедельник распивал алкогольные напитки.

„Ничего приятного, когда такое происходит по соседству. Он должен был провести в тюрьме много лет, поэтому говорил, что в тюрьму не вернется“, – сказал один местный житель.

Мужчина скрывался от полиции.

„25 июля постановлением апелляционного суда мужчину объявили в розыск за тяжкое преступление. Он должен был отбывать наказание в тюрьме“, – сказала Банене.

Людей удивляет поведение матери жертвы. Сама пострадавшая девушка уже не живет с матерью, мать лишена родительских прав, но люди не могут понять, как вообще женщина могла впустить в дом и пить с человеком, который насиловал ее дочь.

„Наверное, это должно было случиться. Мы говорили, что что-то случится“, – сказала местная жительница.

Некоторые соседи убеждены, что от правосудия он скрывался в той же деревне. Они видели, как мать носит ему еду в хлев. Они советовали близким мужчины, если не сдавать его полиции, то хотя бы лечить. Сам Йонас кричал, что в тюрьму не вернется и угрожал перестрелять всех жителей деревни.

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