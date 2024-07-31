Соседи рассказали о драме в Таурагском районе: мы подозревали, что что-то случится

Жителей деревни Караполис не удивляет, что в одном из домов часто играет музыка и устраивают пьянки. Такая пьянка была и в понедельник, только потом голоса пьяниц прервали выстрелы.
По словам соседей, в доме тогда находился осужденный за совершение тяжких преступлений и скрывавшийся от полиции их сосед Йонас, а также хозяйка дома со своим сожителем. Пьянка закончилась, когда женщина вызвала полицию.
Она сообщила, что 37-летний сосед угрожает ей оружием и стреляет. Тогда в деревню приехала полиция и сотрудники антитеррористического отряда „Арас“, пожарные-спасатели и врачи.
„Смотрю, полицейские спрятались за машиной. Все длилось долго, этот Йонас все стрелял и стрелял. Я шесть выстрелов насчитала, потом уже не считала“, – сказала LNK одна жительница деревни.
Когда полицейские начали переговоры со стрелком, женщина с сожителем убежали из дома через окно. А 37-летний Йонас забаррикадировался дома и стал стрелять в сторону полицейских. По полицейской машине он попал минимум 9 раз.
„Полицейские не пострадали, поскольку предприняли меры предосторожности. На помощь выехали все работавшие в тот день экипажи и сотрудники „Арас“, – сказала представитель Таурагской полиции Лина Банене.
Спустя 6 часов раздался еще один выстрел.
„Выстрелов было много, потом раздался особенный. После этого полиция открыла огонь“, – сказала женщина.
В доме полицейские обнаружили тело мужчины и охотничье ружье рядом с ним.
„Охотничье ружье 16 калибра. Из него он и застрелился. Оружие незарегистрированное, нелегальное. Полиция будет выяснять, кому принадлежало ружье“, – сказала Банене.
37-летний стрелок был известен полиции, местные жители его боялись. Люди рассказали, что он сидел в тюрьме за групповое изнасилование несовершеннолетних. После того как вышел из тюрьмы пугал всю округу.
Он был приговорен к 13 годам лишения свободы за сексуальное использование дочери женщины, в усадьбе которой в понедельник распивал алкогольные напитки.
„Ничего приятного, когда такое происходит по соседству. Он должен был провести в тюрьме много лет, поэтому говорил, что в тюрьму не вернется“, – сказал один местный житель.
Мужчина скрывался от полиции.
„25 июля постановлением апелляционного суда мужчину объявили в розыск за тяжкое преступление. Он должен был отбывать наказание в тюрьме“, – сказала Банене.
Людей удивляет поведение матери жертвы. Сама пострадавшая девушка уже не живет с матерью, мать лишена родительских прав, но люди не могут понять, как вообще женщина могла впустить в дом и пить с человеком, который насиловал ее дочь.
„Наверное, это должно было случиться. Мы говорили, что что-то случится“, – сказала местная жительница.
Некоторые соседи убеждены, что от правосудия он скрывался в той же деревне. Они видели, как мать носит ему еду в хлев. Они советовали близким мужчины, если не сдавать его полиции, то хотя бы лечить. Сам Йонас кричал, что в тюрьму не вернется и угрожал перестрелять всех жителей деревни.