Соседи рассказали о драме в Таурагском районе: мы подозревали, что что-то случится

Жителей деревни Караполис не удивляет, что в одном из домов часто играет музыка и устраивают пьянки. Такая пьянка была и в понедельник, только потом голоса пьяниц прервали выстрелы.

По словам соседей, в доме тогда находился осужденный за совершение тяжких преступлений и скрывавшийся от полиции их сосед Йонас, а также хозяйка дома со своим сожителем. Пьянка закончилась, когда женщина вызвала полицию.

Она сообщила, что 37-летний сосед угрожает ей оружием и стреляет. Тогда в деревню приехала полиция и сотрудники антитеррористического отряда „Арас“, пожарные-спасатели и врачи.