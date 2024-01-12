Соседи и коллеги по работе рассказали о подозреваемом в похищении девочки, в гараже был даже лифт

В том месте, где были обнаружены животные, Гедиминас Филипавичюс жил и работал. 11 января помещение осматривала полиция.
Подозреваемый в похищении ребенка - единственный акционер компании Šiaurės garažas.
Соседи и коллеги подозреваемого сказали, что ничего необычного в его поведении не замечали.
"Он был хозяином, владельцем гаража. В последнее время он только руководил процессом", – сказал сосед Витаутас.
Компания Филипавичюса занимается ремонтом машин, электрооборудования, установкой сигнализаций, звукоаппаратуры. Работавшие с ним люди сказали, что ничего необычного не замечали.
"Я арендую гараж, он был моим соседом, это хороший человек. Я ничего плохого не могу сказать о нем, никто ни в чем его не подозревал. Здесь его машина стоит, здесь он работал, ходил", – сказал Витаутас.
В таких гаражных массивах люди знают друг друга.
"Говорили, что он здесь жил. Говорят, у него даже лифт был... Внутри я видел машины, их ремонтировали, дальше есть комнатка, я видел, что они в ней ели", – сказал Витаутас.
"Он всегда был опрятно одет, мы иногда общались, он не казался подозрительным. Один раз поспорили из-за парковки машин, но так он казался нормальным", – прокомментировал сосед Дейвидас. Он прибавил, что в последний раз видел подозреваемого в прошлый четверг.
Полиция сейчас выясняет, не были ли с преступлением связаны и другие лица, не было ли других преступлений.
"Сейчас мы интенсивно работаем, проводим разные действия в рамках расследования, уточняем фактические обстоятельства, нанесенный ущерб, мотивы, цели, изучаем личность подозреваемого, выясняем, не были ли с преступлением связаны и другие люди, не было ли других преступлений", – сообщали в четверг сотрудники прокуратуры.
Они заметили, что данные о том, какой ущерб был нанесен малолетнему ребенку, не сообщаются, в интересах ребенка.
Delfi напоминает, что малолетняя девочка в Каунасе пропала 7 января во второй половине дня, ближе к вечеру. Спустя двое суток полиция нашла ребенка в одном из гаражей недалеко от места исчезновения девочки. Задержан и 42-летний подозреваемый.