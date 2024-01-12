Соседи и коллеги по работе рассказали о подозреваемом в похищении девочки, в гараже был даже лифт

В том месте, где были обнаружены животные, Гедиминас Филипавичюс жил и работал. 11 января помещение осматривала полиция.

Подозреваемый в похищении ребенка - единственный акционер компании Šiaurės garažas.

Соседи и коллеги подозреваемого сказали, что ничего необычного в его поведении не замечали.

"Он был хозяином, владельцем гаража. В последнее время он только руководил процессом", – сказал сосед Витаутас.

Компания Филипавичюса занимается ремонтом машин, электрооборудования, установкой сигнализаций, звукоаппаратуры. Работавшие с ним люди сказали, что ничего необычного не замечали.

"Я арендую гараж, он был моим соседом, это хороший человек. Я ничего плохого не могу сказать о нем, никто ни в чем его не подозревал. Здесь его машина стоит, здесь он работал, ходил", – сказал Витаутас.

В таких гаражных массивах люди знают друг друга.