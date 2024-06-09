Сортирующих текстиль жителей ждут новые требования

В центре сортировки отходов работают 70 человек. Площадь центра для сортировки текстиля 1500 кв. м.
В этот центр свозят текстиль со всей Литвы с 2021 г. Центр находится в Вильнюсе на ул. Шалтупю.
„После того как люди оставляют текстиль в специальных контейнерах, его оттуда везут в центр сортировки. Вещи сортируют по 100 категориям и потом реализуют на оптовом рынке“, – сказала Delfi Зуке.
Это значит, что одежду потом продают оптовым компаниям, а те - розничным торговцам. Покупателей и цены она не назвала.
Категории самые разные – летняя или зимняя одежда, брюки, рубашки, женская, мужская или детская одежда.
Ежегодно в центре сортируют 4500 тонн текстиля, который собирают в 900 контейнеров по всей Литве. В городах есть как контейнеры с названием Ecoservice и есть муниципальные контейнеры, но их оператор тоже Ecoservice. Разницы между ними нет – порядок реализации текстиля тот же. Ecoservice является также оператором контейнеров „Красного креста“.
Зуке сказала, что жители городов качественнее сортируют текстиль, чем жители менее населенных районов. „Но по сути жители пользуются контейнерами“, – сказала она, заметив, что часть жителей не сортирует из-за нехватки информации или из-за того, что рядом нет контейнера.
70% текстиля передают для повторного использования, а потом продают оптовикам, обычно его вывозят из Литвы.
15% текстиля используют для производства тряпок, еще 15% используют для производства тепла (сжигают). Для этих целей текстиль используют в Литве.
В контейнеры для текстиля можно выбрасывать одежду, ремни, обувь, сумки, мягкие игрушки (без батареек), полотенца, постельное белье, занавески.
„Нельзя бросать в контейнеры мокрый и грязный текстиль, например, в машинном масле, чтобы не испортить содержимое контейнера, иначе придется выбросить все, что в нем собрано. Запрещено бросать другие отходы – бумагу, пластик, пищевые отходы“, – сказала Зуке.
Она напомнила, что важно упаковать текстиль в пакеты. Пакеты с текстилем нельзя оставлять рядом с контейнером.
Зуке надеется, что увеличить сбор текстиля поможет требование с 2025 года обязательно сортировать такие отходы, поэтому увеличится количество таких контейнеров.
Кроме того, ждут принятия директивы ЕС, которой введут ответственность производителей - им придется оплачивать сбор непригодного к использованию текстиля и финансировать утилизацию.
„Будет, как сейчас с упаковками – если передал тару на рынок, должен ее собрать“, – пояснила Зуке.
По ее словам пока сложно сказать, подорожает ли одежда после принятия этой директивы.