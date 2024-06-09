Сортирующих текстиль жителей ждут новые требования

В центре сортировки отходов работают 70 человек. Площадь центра для сортировки текстиля 1500 кв. м.

В этот центр свозят текстиль со всей Литвы с 2021 г. Центр находится в Вильнюсе на ул. Шалтупю.

„После того как люди оставляют текстиль в специальных контейнерах, его оттуда везут в центр сортировки. Вещи сортируют по 100 категориям и потом реализуют на оптовом рынке“, – сказала Delfi Зуке.

Это значит, что одежду потом продают оптовым компаниям, а те - розничным торговцам. Покупателей и цены она не назвала.

Категории самые разные – летняя или зимняя одежда, брюки, рубашки, женская, мужская или детская одежда.