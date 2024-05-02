Сортировать пищевые отходы придется даже тем, кто это делать не собирался

Напомним, что с 1 января 2024 года вильнюсцы должны сортировать пищевые отходы. Для этого нужны оранжевые пакеты. Их и многоразовые контейнеры жителям выдают бесплатно в стационарных и мобильных пунктах. В первые недели жители стояли в очередях за ними.
Со временем потоки желающих получить средства для сортировки уменьшились, а часть горожан до сих пор не сортирует отходы.
Читательница портала Дайва признала, что не планировала сортировать отходы, поскольку у нее маленькая кухня, кроме того, она боялась, что в теплое время года из контейнера появится неприятный запах.
Однако как-то утром Дайва нашла у себя под дверью контейнер и три рулона с пакетами.
"Я не планировала сортировать, но сейчас придется", – сказала женщина.
Она заметила, что такой комплект стоял и у соседей под дверью.
Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас подтвердил, что муниципалитет ищет альтернативные способы обеспечения жителей средствами для сортировки.
"Поставщик, который раздает средства, контактирует с жилтовариществами и через их председателей распределяет средства на дому. Чаще людям приносят их и передают в руки, но если дома никого не находят - оставляют под дверью", – сказал Delfi Грубинскас.
Средства для сортировки раздает компания Derybininkai.lt.
По данным Грубинскаса, средства для сортировки в Вильнюсе получили 64% всех домашних хозяйств (180 000).