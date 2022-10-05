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Команда Алексея Навального намерена возродить сеть региональных штабов его имени "в связи с ослаблением режима Путина". Об этом объявили Леонид Волков и Иван Жданов. Они заверяют, что никто не будет знать о членстве в организации, и призывают вступать в штабы всех: "Мы будем рады всем людям — и осторожным, и самым отчаянным".
Leonidas Volkovas
Leonidas Volkovas
© DELFI / Karolina Pansevič

Соратники Навального отметили, что это будет полностью новая структура, все участники которой будут анонимны. Все желающие присоединиться должны будут заполнить анкету.

"Конечно, сейчас риски намного выше, чем четыре года назад. Новая сеть штабов скорее похожа на такое партизанское подполье. Мы огромное внимание уделяем безопасности. Никто не узнает, что вы — член нашего штаба, если вы сами этого не захотите. Не будет никакого единого списка координаторов и участников", — заявил Иван Жданов.

У "партизан" будут разные уровни риска: соратникам Навального нужны художники, юристы, хакеры или просто люди, готовые печатать и разносить листовки. "Можно саботировать работу военкоматов. Некоторые из них, в конце концов, неплохо горят", — намекнул Волков.

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