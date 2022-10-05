Соратники Навального отметили, что это будет полностью новая структура, все участники которой будут анонимны. Все желающие присоединиться должны будут заполнить анкету.
"Конечно, сейчас риски намного выше, чем четыре года назад. Новая сеть штабов скорее похожа на такое партизанское подполье. Мы огромное внимание уделяем безопасности. Никто не узнает, что вы — член нашего штаба, если вы сами этого не захотите. Не будет никакого единого списка координаторов и участников", — заявил Иван Жданов.
У "партизан" будут разные уровни риска: соратникам Навального нужны художники, юристы, хакеры или просто люди, готовые печатать и разносить листовки. "Можно саботировать работу военкоматов. Некоторые из них, в конце концов, неплохо горят", — намекнул Волков.
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