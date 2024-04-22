Сообщается, когда можно проститься с бывшим премьер-министром Литвы Киркиласом

Церемония прощания с премьер-министром XIV правительства Литвы Гедиминасом Киркиласом состоится 23-24 апреля. Похороны - 24 апреля на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.

Проститься с покойным можно в большом зале похоронного бюро Ritualas (ул. Оланду, 22).

Время:

23 апреля 12.00–20.00 ч.

24 апреля 9.00–12.00 ч.

Урну с прахом выносят 24 апреля, в 12 ч.

Напомним, что о смерти Киркиласа стало известно 20 апреля утром. Он скончался на 73-м году жизни.

Гедиминас Киркилас родился в 1951 году в Вильнюсе.

С 1972 по 1978 г. работал реставратором в тресте по реставрации памятников. В 1978 году кончил Вильнюсский педагогический университет (специальность литовский язык и литература), в 1982 – Вильнюсскую высшую партийную школу, в 2004 – г. Международную школу бизнеса в Вильнюсском университете.