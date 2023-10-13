Сообщения о заминированных школах – целенаправленная атака со стороны враждебных государств

"По оценке ДГБ, рассылка сообщений с угрозами в адрес учебных заведений в Литве, а также в Латвии и Эстонии, предположительно, является целенаправленной и скоординированной атакой, осуществляемой по инициативе враждебных государств", – заявила пресс-секретарь ДГБ Аурелия Верницкайте.
По мнению ДГБ, цель этих действий – создание паники и срыв работы учреждений.
"Цель таких ложных сообщений и подобных действий – создание напряженности и паники в обществе, нарушение и дестабилизация работы учреждений, усиление недоверия. С ростом геополитической напряженности, Литва и другие страны Балтии становятся постоянными объектами информационных кибератак со стороны враждебных государств", – говорится в комментарии.
Однако в ведомстве подчеркивают, что уровень угрозы терроризма в Литве по-прежнему низкий, и призывают граждан сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
ДГБ и другие органы сотрудничают в расследовании этой атаки.