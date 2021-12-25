Сообщается об очень молодой жертве COVID-19 в Литве: принадлежал к возрастной группе 10-19 лет

Пять человек в возрасте 80-89 лет, четверо в возрасте 70-79 лет и двое в возрасте 50-59 и 90-99 лет скончались от COVID-19 за минувшие сутки. Один умерший принадлежал к возрастной группе 10-19 лет.

Из почти 7,3 тыс. человек, скончавшихся от COVID-19 в Литве на сегодняшний день, только 613 были полностью вакцинированы. Около 13,7 тыс. смертей прямо или косвенно связаны с COVID-19.

За минувшие сутки в стране выполнено 6,5 тыс. молекулярных (ПЦР) и 800 антигенных тестов на коронавирус. В больницах сейчас проходят лечение 1115 пациентов с COVID-19, 116 из них находятся в реанимации.