По предварительным данным, через электронную систему полиции epolicija.lt поступило сообщение о том, что в каунасском "Акрополисе" заложено взрывное устройство.

Сообщается, что сообщение было получено в 14:04.

Представитель полиции Каунаса сообщила, что людей эвакуировали из здания.

Полиция ввела план "Щит".

Прибыли сотрудники группы по борьбе с терроризмом литовской полиции Aras, которые осмотрели торговый центр. Сотрудники полиции обеспечивают охрану периметра.

Комментарий "Акрополиса"

"В субботу днем, после того, как каунасский "Акрополис" получил уведомление о возможно заложенном взрывном устройстве в торговом центре, был введен план "Щит" и немедленно началась эвакуация из здания. Все посетители магазина, персонал и администрация ТЦ были эвакуированы из здания в течение 10 минут.

Всего во время эвакуации в здании находилось около 3000 человек. Пострадавших нет. В настоящее время мы находимся на связи с полицейскими и ждем прибытия команды Aras.

Мы проинформируем о деятельности торгового центра после получения подтверждения от ответственных должностных лиц о том, что угрозы нет. Ответственные органы примут решение о дальнейшем ходе расследования", - сообщила Бригита Куодите, управляющая каунасским "Акрополисом".