По предварительным данным, через электронную систему полиции epolicija.lt поступило сообщение о том, что в каунасском "Акрополисе" заложено взрывное устройство.
Сообщается, что сообщение было получено в 14:04.
Представитель полиции Каунаса сообщила, что людей эвакуировали из здания.
Полиция ввела план "Щит".
Прибыли сотрудники группы по борьбе с терроризмом литовской полиции Aras, которые осмотрели торговый центр. Сотрудники полиции обеспечивают охрану периметра.
Комментарий "Акрополиса"
"В субботу днем, после того, как каунасский "Акрополис" получил уведомление о возможно заложенном взрывном устройстве в торговом центре, был введен план "Щит" и немедленно началась эвакуация из здания. Все посетители магазина, персонал и администрация ТЦ были эвакуированы из здания в течение 10 минут.
Всего во время эвакуации в здании находилось около 3000 человек. Пострадавших нет. В настоящее время мы находимся на связи с полицейскими и ждем прибытия команды Aras.
Мы проинформируем о деятельности торгового центра после получения подтверждения от ответственных должностных лиц о том, что угрозы нет. Ответственные органы примут решение о дальнейшем ходе расследования", - сообщила Бригита Куодите, управляющая каунасским "Акрополисом".
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