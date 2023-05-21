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Прощание с покойной госпожой Алмой Адамкене состоится в Колонном зале президентского дворца 22 мая с 18:00 до 21:00 ч. и во вторник, 23 мая, с 9:00 до 11:30 ч. Вынос тела в 12:10 ч.
В 12:30 ч. в Вильнюсском кафедральном соборе пройдет заупокойная служба. Похороны состоятся в 16:00 ч. в Каунасе, на Петрашюнском кладбище.
Желающих проститься с Адамкене просят не приносить цветы, а пожертвовать деньги, которые люди хотели потратить на их покупку, на благотворительность.
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