aA
Прощание с покойной госпожой Алмой Адамкене состоится в Колонном зале президентского дворца 22 мая с 18:00 до 21:00 ч. и во вторник, 23 мая, с 9:00 до 11:30 ч. Вынос тела в 12:10 ч.
Vadas Adamkus, Alma Adamkienė
Vadas Adamkus, Alma Adamkienė
© DELFI / Andrius Ufartas

В 12:30 ч. в Вильнюсском кафедральном соборе пройдет заупокойная служба. Похороны состоятся в 16:00 ч. в Каунасе, на Петрашюнском кладбище.

Желающих проститься с Адамкене просят не приносить цветы, а пожертвовать деньги, которые люди хотели потратить на их покупку, на благотворительность.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Президент Литвы выражает соболезнования Валдасу Адамкасу в связи со смертью супруги

Президент Литвы Гитанас Науседа выражает...

Ушла из жизни супруга экс-президента Литвы Алма Адамкене

Ушла из жизни супруга экс-президента Литвы Валдаса...

Экс-президент Адамкус прокомментировал состояние своей супруги

Сантаришкская клиника сообщает, что состояние здоровья...

Экс-президент о состоянии супруги: я не знаю, слышит ли она меня

Состояние супруги экс-президента Литвы Валдаса...

Врачи сообщают о состоянии здоровья Адамкене

В среду врачи сообщили, что супруга экс-президента...

TOP новостей

Из-за поставщиков электричества клиент попал в ловушку: непонятно, какая компания была поставщиком услуги

Читатель портала сказал, что попал в своеобразную...

Alma Adamkienė.

Ушла из жизни супруга экс-президента Литвы Алма Адамкене

Ушла из жизни супруга экс-президента Литвы Валдаса...

Тысячи жителей Литвы задолжали за электричество: растут суммы задолженности

Электричество на рынке дешевеет, однако число...

Премьер-министр Литвы: если парламент не решится на перезагрузку, после саммита НАТО я подам в отставку

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Nupjautas ąžuolas Vilniuje Gitanas Nausėda

На скандал со срубленным дубом отреагировал президент Литвы: это плевок в лицо вильнюсцам

На скандал со срубленным в Вильнюсе столетним дубом...