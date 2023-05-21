В 12:30 ч. в Вильнюсском кафедральном соборе пройдет заупокойная служба. Похороны состоятся в 16:00 ч. в Каунасе, на Петрашюнском кладбище.

Желающих проститься с Адамкене просят не приносить цветы, а пожертвовать деньги, которые люди хотели потратить на их покупку, на благотворительность.