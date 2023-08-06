Сообщается о ликвидации пожара на территории Ecoservice в Вильнюсе

В воскресенье утром в интервью на LRT старший специалист Департамента пожарной безопасности и обороны Хенрикас Балдаускас сказал, что работы продолжаются.

Шяштокас сказал, что последние сутки для компании Ecoservice были самым сложным периодом за все время работы компании.

О расследовании для установки нанесенного ущерба в субботу сообщили и представители Департамента охраны природы. Надеются, что результаты этого расследования появятся на следующей неделе.

Он прибавил, что точное количество сгоревших отходов сможет назвать после проведенного аудита.

"Мы активно сотрудничаем и предоставляем всю необходимую информацию и помощь ведомствам и сотрудникам. Мы сразу же начали внутреннее расследование. Учет количества отходов у нас ведется строго, мы соблюдаем все требования, на месте было допустимое количество отходов, не больше", – сказал Шяштокас.

Пожар на территории Ecoservice ликвидирован, но на месте происшествия все еще работают пожарные-спасатели. Проводят последние работы, пожарные следят, чтобы огонь снова не разгорелся.

"Работы по тушению продолжаются до сих пор. Вчера в 21.19 ч. объявили о локализации, но все еще продолжаются работы по заливанию очагов, разборке конструкций. Сейчас на месте происшествия работают 38 пожарных-спасателей, 9 автоцистерн и 5 автомобилей, выполняющих другие функцции", – сказал LRT Балдаускас.

Он сказал, что движение на ул. Гарюну в воскресенье утром все еще закрыто.

"Движение около Гарюнайского рынка все еще закрыто, поскольку пожарные проложили магистральные линии для подачи воды. В этом месте движение запрещено, людей направляют на проспект Саванорю", – сказал он.





Напомним, что пожар на ул. Гарюну начался 5 августа в 10.30 ч.

Дым был виден не только в микрорайоне Каролинишкес, но и в Рудамине (20 км за Вильнюсом). По данным пожарных-спасателей, на территории компании Ekoservice, отвечающей за сбор отходов и вторсырья, загорелся контейнер. Затем огонь перекинулся на здание.