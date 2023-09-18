Сообщается, когда завершат ремонтные работы на проспекте Саванорю и улице Лепкальнё

"Из-за саммита НАТО в приоритетном порядке работы проводили там, где это было необходимо в связи с потребностями мероприятия и обеспечением безопасности – на магистральных дорогах. После саммита НАТО до сентября завершены все запланированные ремонтные работы на магистральных дорогах, кроме двух протяженных участков – на ул. Лепкальнё и проспекте Саванорю", – сказал представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

"На этих участках работы должны завершить до октября. Далее до окончания сезона ремонтных работ больше всего внимания будет уделяться дорогам с менее интенсивным движениям", – заверил он.

В мае мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас объявил, что в столице начинаются масштабные работы по обновлению дорог. Он уверял, что за лето обновят 100 км дорог, а до 1 июля приведут в порядок улицы, по которым будут ездить делегации саммита НАТО.

Глава города тогда акцентировал, что за 4 года, которые он проведет на посту мэра, обновят 85% вильнюсских дорог, чтобы они отвечали стандартам качества.