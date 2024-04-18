Сообщается, когда в Вильнюсе начнут работать радары

Водители уже заметили, что посты контроля, измеряющие среднюю скорость, уже начали устанавливать на разных улицах столицы. Вильнюсский муниципалитет предусмотрел, что такие системы будут установлены:

на ул. Гележинё Вилко от виадука в парке Вингис до конца тоннеля и от до виадука в другом направлении.

на Западной объездной дороге от виадука на проспекте Пилайтес до ул. Осло.

на ул. Т.Нарбуто от прослпекта Лайсвес до ул. Селю.

Пятый участок будет постоянно меняться. В городе установят также муляжи, в которые будут перемещать пятый радар. Всего выбрано 60 участков, на которых его могут устанавливать.