Сообщается, когда в Вильнюсе начнут работать радары

 
Эгле Уткене
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В скором времени среднюю скорость автомобилей в Вильнюсе начнут фиксировать радары, измеряющие скорость на определенном расстоянии. Такие посты контроля скорости установлены в четырех местах города. Кроме того, выбраны еще 60 мест, где будут устанавливать муляжи таких ПКС. В этом году приобрели 10 муляжей. Место еще одной такой системы измерения скорости будет постоянно меняться.

Водители уже заметили, что посты контроля, измеряющие среднюю скорость, уже начали устанавливать на разных улицах столицы. Вильнюсский муниципалитет предусмотрел, что такие системы будут установлены:
на ул. Гележинё Вилко от виадука в парке Вингис до конца тоннеля и от до виадука в другом направлении.
на Западной объездной дороге от виадука на проспекте Пилайтес до ул. Осло.
на ул. Т.Нарбуто от прослпекта Лайсвес до ул. Селю.

Пятый участок будет постоянно меняться. В городе установят также муляжи, в которые будут перемещать пятый радар. Всего выбрано 60 участков, на которых его могут устанавливать.

Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что посты контроля средней скорости еще установлены не на всех местах, где они должны быть, но в скором времени работы будут завершены. После этого начнется подготовка радаров к работе и их тестирование, по истечении испытательного периода радары начнут рассылать уведомления о штрафах.

На вопрос, когда радары начнут работать в полную мощность, Грубинскас ответил, что первых нарушителей они начнут фиксировать летом 2024 года.

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