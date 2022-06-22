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Сообщается, где и когда состоится прощание со скончавшейся в результате несчастного случая Иреной Марозене. Близкие покойной просят желающих проститься не приносить большие венки.
Gedima Irenos Marozienės
Gedima Irenos Marozienės
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"Всех желающих проститься с Иреной – друзей, близких и приятелей – приглашаем в четверг, 23 июня, в 15-18 ч. приходить во дворик Стикляй.

Соболезнования оставьте дома, принесите одну белую розу. Давайте простимся с Иконой так, как она этого хотела – с улыбками, шампанским и песнями", – сообщают близкие.

Напомним, что Марозене скончалась на 64-году жизни. Причина смерти - несчастный случай. Женщина упала с лестницы и получила несовместимые с жизнью травмы.

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