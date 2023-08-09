09 августа 2023 г. 13:12

Сообщается дата закрытия двух КПП на границе с Беларусью

 
ru.DELFI.lt
Baltarusijos pasienis
Baltarusijos pasienis
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius

Два КПП на границе с Беларусью планиуется закрыть с 15 августа 2023 года, сообщает информационное агентство BNS.

Глава СОГГ Литвы Рустам Любаев сказал, что в первые 6 месяцев 2023 года в Литву приехали 800 000 белорусов. Он заметил, что несмотря на опасность, о которой предупреждает Департамент госбезопасности и МИД Литвы, за это время Беларусь посетили 230 00 граждан Литвы.

"Если говорит в целом о пересечении литовско-белорусской границы, то в первые 6 месяцев этого года через КПП в обоих направлениях проехали 2 млн. пассажиров. Если говорить конкретно о гражданах Беларуси, их было 830 000. Большинство из них уехали обратно – примерно столько же, сколько въехали. Что касается граждан Литвы, то за полгода в Беларусь выезжали 230 000 человек. В среднем в месяц в Беларусь выезжает 52 граждан Литвы", – сказал глава СОГГ.

Будут закрыты КПП Шумскас и Тверячюс.

"Закрытие этих КПП не окажет очень большого влияния на движение грузового транспорта, поскольку через указанные погранпункты проезжает либо пустой грузовой транспорт, либо граждане", - отметил Любаев.

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