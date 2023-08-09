Сообщается дата закрытия двух КПП на границе с Беларусью

Глава СОГГ Литвы Рустам Любаев сказал, что в первые 6 месяцев 2023 года в Литву приехали 800 000 белорусов. Он заметил, что несмотря на опасность, о которой предупреждает Департамент госбезопасности и МИД Литвы , за это время Беларусь посетили 230 00 граждан Литвы.

"Если говорит в целом о пересечении литовско-белорусской границы, то в первые 6 месяцев этого года через КПП в обоих направлениях проехали 2 млн. пассажиров. Если говорить конкретно о гражданах Беларуси, их было 830 000. Большинство из них уехали обратно – примерно столько же, сколько въехали. Что касается граждан Литвы, то за полгода в Беларусь выезжали 230 000 человек. В среднем в месяц в Беларусь выезжает 52 граждан Литвы", – сказал глава СОГГ.