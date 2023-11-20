Сообщается, что в Вильнюсе совершил посадку самолет литовского олигарха, связанного с Лукашенко

"Один из партнеров Александра Лукашенко, эстонский олигарх Алексей Чулец, решил перерегистрировать свой самолет Gulfstream G450 в Латвии и сменил его регистрационный номер. Теперь оператором этого самолета является латвийская компания. Сегодня самолет совершил свой первый полет: из Риги в Дубай, с промежуточной остановкой в Вильнюсе", – сообщает @motolkohelp.

Также напоминают, что Чулец - партнер по бизнесу Воробья, которого называют "кошельком" белорусского диктатора. Раньше на этом самолете летал не только сам Воробей, но и бежавший из Украины олигарх Тарас Козак.