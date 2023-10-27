Сообщается, что сотрудница Алитусской больницы избила молодого врача

 
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Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje atnaujintas priėmimo – skubios pagalbos skyrius (Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės nuotrauka)
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje atnaujintas priėmimo – skubios pagalbos skyrius (Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės nuotrauka)
Полиция информировала Delfi, что 26 октября, в 12 ч., сообщила об инциденте в Алитусской больнице.

Сообщается, что в полицию обратилась женщина (1996 г.р.), которая информировала, что пострадала на работе.

По предварительным данным, в кабинет к женщине вошли двое сотрудников больницы – мужчина (1980 г.р.) и женщина (1977 г.р.), женщина два раза ударила ее и ушла.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция. Начато расследование по факту нанесения физической боли.

На портале alytausgidas.lt сказано, что инцидент произошел в Алитусской больнице. Пока с представителями больницы связаться не удалось.

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