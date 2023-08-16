16 августа 2023 г. 16:29

Сообщается, что Кандротас-Целофанас создал партию

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

Публично сообщается, что 15 августа в Литве была создана еще одна партия "Мы - Литва", которую возглавит активный участник протестов, обвиняемый по делу о беспорядках у парламента Антанас Кандротас-Целофанас. Минюст отмечает, что пока не располагает данными о новой партии.

Сообщения о создании новой политической силы, "которая будет настоящей оппозицией нынешней власти в Литве", появились в фейсбуке. Сказано, что партию учредили в Кельмесском районе, где состоялся учредительный съезд. Председателем партии выбран Кандротас, его заместителем – Дарюс Норкус.

Сообщением о создании партии поделилась другая обвиняемая по делу о беспорядках у парламента - Астра-Геновайте Астраускайте.

Однако пресс-секретарь главы Минюста Паулюс Жеймис сказал Delfi, что министерство пока не получило документы об учреждении партии. В реестре данных о юридических лицах информации о новой партии пока тоже нет. Чтобы основать партию, нужно, чтобы было не меньше 2000 учредителей.

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