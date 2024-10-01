2024.10.01 07:20

Сомнений нет - наступила осень: ночи будут холодными, а дни дождливыми

 
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Ruduo
Ruduo
ФОТО: Džiuljeta Ufartienė | Delfi

Антициклон продолжает свое движение на восток, с ним уйдет и солнечная погода.

Пасмурно будет с самого утра. Во многих районах пройдут дожди, только на западе ожидается больше прояснений. Однако и там возможны небольшие осадки. Во вторник тепла не будет, ожидается всего 7–12 градусов.

В ночь на среду погода также будет осенней. Во многих районах будет пасмурно, пройдут дожди. Осадки будут небольшими. Ночью будет 3–8 градусов тепла. Местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 0–3 градусов мороза.

В среду днем будет пасмурно. Местами пройдут небольшие дожди. Днем будет немного теплее, чем накануне - 9–14 градусов тепла.

Вторая половина недели начнется с дождей, но по крайней мере до выходных ночи будут теплее и вероятность осадков будет небольшой.

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