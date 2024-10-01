Сомнений нет - наступила осень: ночи будут холодными, а дни дождливыми

Пасмурно будет с самого утра. Во многих районах пройдут дожди, только на западе ожидается больше прояснений. Однако и там возможны небольшие осадки. Во вторник тепла не будет, ожидается всего 7–12 градусов.

В ночь на среду погода также будет осенней. Во многих районах будет пасмурно, пройдут дожди. Осадки будут небольшими. Ночью будет 3–8 градусов тепла. Местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 0–3 градусов мороза.

В среду днем будет пасмурно. Местами пройдут небольшие дожди. Днем будет немного теплее, чем накануне - 9–14 градусов тепла.