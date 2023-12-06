Соломенные "пауки" включены в список культурного наследия ЮНЕСКО

Об этом во вторник сообщил министр культуры Симонас Кайрис.
"Это одновременно важное достижение культурной дипломатии и содержательная актуализация глубокой традиции нашей страны", - в социальной сети Facebook указал С. Кайрис.
Он отмечает, что соломенные пауки в Литве остаются живой частью нематериального наследия.
"Соломенные пауки являются признаком нашей культурной самобытности.
И еще один знак силам тьмы, что литовская культура есть и останется неизгладимой, неистребимой и нерушимой", - написал министр.
Указывается, что помимо соломенных пауков в настоящее время в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО включены еще три ценности, представленные Литвой: литовские традиционные кресты и их символика в Литве, традиция праздников песни и танца в странах Балтии и сутартинес.