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В четверг днем в Литве установится зона высокого давления, во многих районах выглянет солнце.
Солнце будет светить лишь один день, в выходные снова ожидаются осадки
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Местами, в основном на востоке, утром ожидаются небольшие осадки, однако на большей части территории Литвы особых осадков не ожидается. Днем будет 0-4 градуса тепла.

В пятницу ночью с юга придет еще один циклон. Снова станет пасмурно. Во многих районах выпадет снег, меньше осадков будет лишь на западе страны. Местами прогнозируют гололед. На западе кое-где прогнозируют туман. Ночью будет 0-5 градусов мороза.

В пятницу днем по-прежнему будет облачно. Во многих районах ожидается небольшой снег, меньше осадков будет только на западе страны. Будет дуть северный ветер. Днем на западе будет ниже 0, примерно 0-2 градуса мороза, на востоке ожидается 1-2 градуса тепла.

В выходные прогнозируют осадки, а температура останется похожей.

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