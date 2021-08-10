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Министерство внутренних дел Литвы 10 августа зарегистрировало подкорректированный проект изменений к режиму чрезвычайной ситуации, меняют некоторые еще непринятые ограничения для людей, у которых нет "паспорта возможностей".
Сокращают список ограничений для непривитых: можно будет ходить к врачам и пользоваться транспортом
© DELFI / Andrius Ufartas

Первым об этом сообщил портал vz.lt.

В зарегистрированном документе предлагают разрешить людям без "паспорта возможностей" пользоваться услугами здравоохранения и общественным транспортом (городским и пригородным).

Эти пункты включены в обновленный проект постановления, который правительство намерено рассмотреть 11 августа.

Если постановление будет принято, то с 13 сентября люди без "паспорта возможностей" смогут пользоваться этими услугами.

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В проекте правительственного постановления предусмотрено, что изменения об ограничениях услуг и видов деятельности для тех, у кого нет "паспорта возможностей", вступили бы в силу с 13 сентября.

Проект постановления предусматривает, что услуги, магазины, места торговли и развлечений, рестораны, кафе, бары, игровые салоны, коммерческие и некоммерческие мероприятия культуры, досуга, спорта, праздники, ярмарки, фестивали и другие места массового скопления людей были бы открыты только для людей с иммунитетом и детей до 16 лет.

Это положение должно действовать в отношении людей, которые полностью привиты и приобрели иммунитет, а также переболели коронавирусом, когда это подтверждено ПЦР-тестом, или в отношении тех, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 48 часов, и детей до 16 лет.

Также без "паспорта возможностей" можно было бы пользоваться услугами небольшого ремонта, если контакт длится не более 15 минут, услугами салонов красоты, ветеринарии, возможно посещение музеев и выставок, библиотек, получение услуг здравоохранения и социальных услуг.

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