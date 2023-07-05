Сокращается количество свободных апартаментов на взморье на длинные июльские выходные

Несмотря на то, что после 6 июля идет рабочая пятница, похоже, многие литовцы устроили себе мини-отпуск и будут отдыхать четыре дня.
Похоже, многие поедут на море, об этом свидетельствует сокращение числа свободных мест на курортах.
Например, на Booking.com обычно бывает около 1000 предложений на литовских курортах. Во вторник после обеда 94% из арендодателей остановили бронь на 6-9 июля, потому что свободных номеров у них уже не было. Ночлег для двоих предлагали 90 мест, для 4 – почти 60. У многих оставалось по 1-2 свободной комнате.
Правда, во вторник можно еще было выбирать из предложений с разными ценами. Самые дешевые номера на двоих в двух километрах от моря и центра Паланги стоили 135 евро за три ночи, в других местах цены были 180-280 евро.
Неделей позже такое жилье обойдется в 110 евро (например с 13 до 16 июля), на то же время есть и разные варианты до 180 евро.
Длинные выходные в палангских гостиницах обойдутся недешево. Например, три ночевки в Best Baltic Hotel Palanga в двухместном номере с 6 по 9 июля будут стоить 413 евро, в Vanagupė SPA Resort – 981 евро. Три ночи для семьи с двумя детьми 4-10 лет в частных апартаментах Паланги будут стоить минимум 280-300 евро, но больше всего вариантов по 500-600 евро.
Если вы захотите остановиться на вилле, то аренда всей виллы на длинные выходные будет стоить 1100-1300 евро. Самая дорогая в Паланге – вилла Birgitos vila с 5-ю спальнями, ее аренда на 4 дня и три ночи стоит 3306 евро.
В Швянтои на длинные выходные - 6-9 июля - на Booking.com было всего 14 предложений, система сообщала, что 93% мест уже ничего предложить не могут на этот период.
Самый дешевый вариант в Швянтои находится в 2 км от моря и центра, это апартаменты Pas Daivą за 180 евро. Если вы хотите жить ближе к пляжу, придется заплатить 400-600 евро, самый дорогой вариант – 903 евро за три ночи в двухместном номере – предлагает гостиница Auksinės kopos.
В Ниде, по данным Booking.com, во вторник все сдали 98% предпринимателей. Там было всего 4 свободных варианта.
Двухместные апартаменты Vayu площадью 17 кв. м в морском контейнере на три ночи в Ниде можно было снять за 216 евро. На виллах остались также комнаты по 600-1500 евро за три ночи. 9 вариантов по 500-700 евро можно было еще выбрать в Юодкранте. В Прейле было два варианта по 500-600 евро, в Пярвалке на Booking.com вариантов не было.
Рост цен на литовских курортах, похоже, выдохся. В Кунигишкяй цены в прошлом году выросли на 20%, в Паланге и Ниде – на 15%, в Швянтои – на 5-7%. В этом году, по словам главы портала PrieJūros.lt Лауринаса Шертвитиса, роста уже нет.
"В прошлом году рост цен был связан с ценами на энергоресурсы. Сейчас эти цены на ресурсы упали, поэтому цены на аренду остались на уровне прошлого года. Может, кто-то снижает цены, но общей тенденции снижения цен нет", – сказал Шертвитис.
Цены не растут, но в этом году брони стало немного меньше. Литовцы меняют традицию – никто не спешит бронировать жилье заранее.
"В этом году заполненность возвращается на докарантинный уровень, два года во время пандемии образовался пузырь, многие литовцы ездили на литовское взморье и бронировали жилье надолго. В этом году все вернулось на уровень 2019 г. – бронируют, но люди не спешат. Сейчас ведь и за границу можно свободно уехать", – сказал Delfi Шертвитис.