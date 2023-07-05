Сокращается количество свободных апартаментов на взморье на длинные июльские выходные

Несмотря на то, что после 6 июля идет рабочая пятница, похоже, многие литовцы устроили себе мини-отпуск и будут отдыхать четыре дня.

Похоже, многие поедут на море, об этом свидетельствует сокращение числа свободных мест на курортах.

Например, на Booking.com обычно бывает около 1000 предложений на литовских курортах. Во вторник после обеда 94% из арендодателей остановили бронь на 6-9 июля, потому что свободных номеров у них уже не было. Ночлег для двоих предлагали 90 мест, для 4 – почти 60. У многих оставалось по 1-2 свободной комнате.

Правда, во вторник можно еще было выбирать из предложений с разными ценами. Самые дешевые номера на двоих в двух километрах от моря и центра Паланги стоили 135 евро за три ночи, в других местах цены были 180-280 евро.

Неделей позже такое жилье обойдется в 110 евро (например с 13 до 16 июля), на то же время есть и разные варианты до 180 евро.