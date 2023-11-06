Сохранится осеннее тепло, но будут идти дожди

В ночь на вторник облачность сохранится, во второй половине ночи на юго-западе страны возможные прояснения. Во многих районах ожидаются осадки. На востоке страны дождь будет небольшим, а на западе более обильным, местами сильным. В некоторых районах сохранится сильный ветер, до 15–17 м/с. Ночью будет 4–9 градусов тепла.

Во вторник днем Литва останется в зоне действия циклона. Будет облачно, немного прояснений возможно разве что на юге страны. Во многих районах время от времени ожидаются осадки. Дожди в основном будут небольшими, только на западе ожидаются сильные осадки. Местами сохранится вероятность сильного ветра - 15–17 м/с, в основном на западе страны. Днем будет 7–12 градусов тепла.

В ночь на среду ситуация останется похожей. Облаков будет много, а дожди, местами сильные, будут идти в основном на западе страны. Ночью будет 3–8 градусов тепла.