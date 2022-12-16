В среду в ходе переговоров профсоюз VVT должен был представить свои ответы на комплексное решение, предложенное руководством VVT во вторник. Согласно комментариям правления VVT, эта встреча не состоялась.
Однако, по словам руководителя отдела коммуникаций и маркетинга VVT Гедре Буйвидайте, в четверг руководство VVT и профсоюз смогли встретиться, и переговоры продолжились. Ожидается, что переговоры могут состояться и в пятницу.
В прошлый понедельник началась бессрочная забастовка работников "Вильнюсского общественного транспорта" (VVT). По подсчетам, в забастовке участвуют около 35 проц. водителей VVT.
По словам VVT, число бастующих сотрудников с начала рабочей недели до текущего момента составляет около 500. В пятницу было 472 бастующих водителя.
В столице VVT обслуживает 76 из 105 маршрутов: 5 быстрых, 17 троллейбусных и 54 автобусных. С прошлого четверга обеспечивается курсирование 50 проц. автобусов и более 50 проц. троллейбусов.
Забастовка должна была состояться в октябре, но была отсрочена, поскольку была достигнута договоренность о повышении заработной платы сотрудников VVT на 10 процентов с середины ноября. Но не было согласовано требование о включении системы оплаты труда в коллективный договор.
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