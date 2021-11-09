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Во вторник уже зафиксировано около 170 попыток незаконно попасть в Литву из Беларуси, информировал BNS представитель Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.
СОГГЛ: во вторник уже зафиксировано около 170 незаконных попыток попасть в Литву
© Reuters / Scanpix

За предыдущие сутки таких попыток было намного меньше – 73.

"Эти группы есть, видно движение. Не все, которые приблизились (к границе – ред.) сегодня, решились на пересечение, были и те, кто отошел", – сказал глава СОГГЛ.

По его словам, видно, что мигранты концентрируются недалеко от пересечения границ Беларуси, Польши и Литвы, в южной части.

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Как говорит Мишутис, ситуация более напряженная, чем ранее, однако серьезных беспорядков не фиксировалось.

В этом году из Беларуси в Литву незаконно попало более 4200 мигрантов, однако в августе пограничники изменили тактику и с начала августа в страну не было пропущено почти 6000 нелегалов.

Силы пограничников передислоцированы после того, как находящиеся в Беларуси мигранты большой колонной стали продвигаться в направлении польской границы и попытались ее штурмовать. Сообщается, что в понедельник там собралось около 1000-2000 нелегальных мигрантов.

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