"В последнее время эти группы нелегальных мигрантов стали пересекать границу постоянно, почти каждую ночь. Согласно нашей информации, в Минске скопилась довольно большая группа нелегальных мигрантов, она постоянно пополняется прибывающими из Багдада или Стамбула", - сказал во вторник журналистам глава СОГГЛ Рустамас Любаевас.
По его словам, эти люди могут в любое время начать движение в направлении границы.
На вопрос, коррелируют ли графики полетов с потоками нелегальных мигрантов, Р. Любаевас ответил, что "можно было бы сделать такой вывод, оценивая численность групп этих нелегальных мигрантов".
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