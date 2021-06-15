"В последнее время эти группы нелегальных мигрантов стали пересекать границу постоянно, почти каждую ночь. Согласно нашей информации, в Минске скопилась довольно большая группа нелегальных мигрантов, она постоянно пополняется прибывающими из Багдада или Стамбула", - сказал во вторник журналистам глава СОГГЛ Рустамас Любаевас.

По его словам, эти люди могут в любое время начать движение в направлении границы.

На вопрос, коррелируют ли графики полетов с потоками нелегальных мигрантов, Р. Любаевас ответил, что "можно было бы сделать такой вывод, оценивая численность групп этих нелегальных мигрантов".