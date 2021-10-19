По его данным, было рассмотрено 1289 ходатайств о предоставлении убежища, двум эритрейским гражданам был предоставлен статус беженца, и им был выдан постоянный вид на жительство в Литве.

878 мигрантам было отказано в убежище, а прошения 409 мигрантов о предоставлении убежища были отклонены в связи с их возвращением в страны происхождения или отсутствием.

2267 заявлений о предоставлении убежища еще не рассмотрены. Большинство из них планируется рассмотреть в течение месяца.

"Для рассмотрения прошений о предоставлении убежища были мобилизованы большие силы. Мы стремимся к тому, чтобы и нелегальные мигранты, и жители Литвы как можно меньше времени оставались в неведении", - сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Между тем, 260 нелегальных мигрантов уже были возвращены в страны происхождения, а 34 были высланы из страны на прошлой неделе. В настоящее время ожидают высылки 414 мигрантов, чьи ходатайства о предоставлении убежища не были удовлетворены, а процедуры обжалования уже проведены.

В этом году убежище в Литве получили 276 человек - местные жители, которые помогали литовским солдатам в Афганистане, белорусские оппозиционеры и другие.

В этом году из Беларуси в Литву нелегально попали почти 4,2 тысячи мигрантов, а со 2 августа, когда была введена практика разворота мигрантов, не было впущено в страну более 4 тыс. иностранцев.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. По этой причине в Литве в стране объявлена экстремальная ситуация.